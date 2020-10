Carmelo Anthony évoque son année à Portland comme « une seconde chance »

Carmelo Anthony a mis du temps à voir le bout du tunnel. Sa dernière pige aux Rockets a tourné court au bout de quelques semaines début 2018, et il lui a donc fallu attendre un an pour trouver une nouvelle équipe et fouler à nouveau les parquets, ce qu’il a fait le 19 novembre 2019 sous le maillot des Blazers de Portland, en quête de renfort suite aux blessures de Zach Collins et de Rodney Hood.

Cette fois, la mayonnaise a pris puisque « Melo » a débuté les 58 matchs auxquels il a participé durant la saison régulière et a évolué en tant que troisième option offensive derrière le tandem Lillard-McCollum, avec une prestation plutôt positive en playoffs pour finir.

« J’avais besoin de cet environnement, de cette paix, j’avais besoin d’être dans un endroit où je puisse me poser et réfléchir »

Dans le podcast animé par JJ Redick, Carmelo Anthony est revenu sur ce tournant de sa fin de carrière. Alors qu’il a vu passer une retraite forcée de près après avoir attendu de longs mois loin des parquets, le natif de Brooklyn a considéré cette offre de Portland comme « une seconde chance ».

« Était-ce une deuxième chance ? Oui, c’en était une. Mais pour moi, c’était plus du genre : « Ils me donnent une chance et je dois être là pour eux », a-t-il notamment déclaré. Ils m’ont appelé et ont dit, « Nous te voulons ». Et je leur ai dit un truc du genre : « Vous me voulez ou vous avez besoin de moi ? » … Quand ils m’ont dit qu’ils avaient vraiment besoin de moi, c’est là que je me suis dit: « C’est ici que je dois être ». S’ils ont besoin de vous, ils vous veulent. A l’inverse, quand ils vous veulent, ça ne veut pas forcément dire qu’ils ont besoin de vous. C’est une grosse différence. Donc, j’ai répondu : « C’est bouclé. Terry (Stotts), quel est mon rôle ? » ».

Carmelo Anthony a également mis en avant le cadre de vie de Portland et son environnement, des éléments primordiaux à ce moment de sa vie. « Portland, pour moi et pour de nombreuses raisons qui ne concernent pas seulement le basket, j’en avais besoin. J’avais besoin de cet environnement, de cette paix. J’avais besoin d’être dans un endroit où je puisse me poser et réfléchir ».

Pour ce qui est du terrain, « Melo » a là aussi trouvé des garanties, à commencer par Damian Lillard qu’il décrit comme le parfait leader et un joueur qu’il dit avoir toujours respecté.

« C’est un gars que j’ai toujours respecté, en tant que joueur mais aussi en tant que personne. Même si je ne le connaissais pas vraiment, avant même d’arriver là-bas, je le respectais déjà. C’est un homme honnête et sincère. Un homme humble, très loyal ».