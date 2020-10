LeBron James se reposera plus tard

Pour lui, ce n’était rien de moins que « l’un des matches les plus importants de sa carrière« . Dans l’après-midi, LeBron James a envoyé un SMS à ses coéquipiers pour leur rappeler que ce Game 4 était un « must win ».

« Quand je suis sorti de ma sieste, je l’ai simplement ressenti. J’ai senti cette ambiance. Personnellement, j’ai ressenti que c’était l’un des matches les plus importants de ma carrière, et je voulais juste transmettre le message à mes coéquipiers, pour leur faire comprendre dans quel état j’étais, à ce moment précis face à cette équipe en particulier. Après leur victoire dans le Game 3, ils étaient en confiance, et ils le sont encore. C’est simplement une équipe accrocheuse, remarquablement bien coachée. J’ai le sentiment que si on veut gagner le titre, si on veut vraiment être champion, on doit avoir la même attitude, et le même état d’esprit.«

Comme il l’avait expliqué face aux Nuggets, il faut jouer chaque match comme s’il s’agissait d’un match décisif, d’une rencontre « à la vie, à la mort ». Il faut rester sous pression et ne pas se relâcher. Il ne cesse de le répéter car il n’a pas oublié la défaite de 2011. Il n’a pas oublié que les Nuggets ont créé un double exploit dans ces playoffs, mais aussi que lui, avec les Cavaliers, avait remonté un déficit de 3-1 dans une finale.

C’était en 2016 face aux Warriors. Voilà pourquoi il ne tient pas trop compte de la journée de repos supplémentaire.

« Je m’en fous de me reposer car je pourrai me reposer dans une semaine maximum »

« Pour moi, ça n’a pas d’importance. Je peux jouer tous les deux jours s’il faut » rappelle-t-il. « Mais je vais pleinement en profiter. Je vais me donner l’occasion de me remettre la tête et le physique comme il faut. Je vais pleinement en profiter mais ce n’est juste qu’un petit jour de repos en plus, mais je n’en ai pas besoin personnellement. »

Pourtant, ce sera l’occasion de dormir et de se reposer…

« À ce stade de la saison, je m’en fous de me reposer. Je m’en fous de dormir. Je m’en fous de me reposer pendant un match. Évidemment, il m’arrive de sortir du match, mais c’est parce que le coach a son rythme et ses rotations. Mais je m’en fous de me reposer car je pourrai me reposer dans une semaine maximum. Je pourrais me reposer pendant un mois d’affilée, même si je ne le ferai pas. Vous savez comment je suis. Mais je peux me reposer. Je peux dormir huit heures, me lever et ensuite retourner me coucher si je veux. »