Les Hawks dévoilent leur maillot hommage à Martin Luther King

Dans le passé, on a été habitué à voir trois lettres sur le maillot des Hawks : ATL. La saison prochaine, et dès le 18 janvier si la saison reprend, Trae Young portera un maillot floqué des trois lettres MLK, pour Martin Luther King. C’est le maillot « City Edition » dévoilé dimanche soir par les Hawks, et c’est la première fois de l’histoire qu’une équipe portera les initiales de l’ancien pasteur, assassiné en 1968.

Les couleurs de la tenue sont noire, or et blanche, et elles représentent, selon la franchise, la détermination mais aussi la discrétion de l’ancien leader pour la lutte des droits civiques.

« Nous sommes honorés d’avoir pu travailler avec le King Estate, Nike et la NBA pour y parvenir. Être en mesure de représenter le Dr King et de continuer à éduquer la prochaine génération de citoyens d’Atlanta et de fans de basket du monde entier sur son héritage est si important, particulièrement en ce moment« , a déclaré Melissa Proctor, directrice du marketing chez Hawks. « L’une des dernières campagnes du Dr King était pour la justice économique, et c’est pourquoi nous sommes ravis que le produit de la vente de ce maillot serve à soutenir les communautés de couleur. »

Tous les revenus liés à la vente des maillots « MLK City Edition » seront effectivement reversés à la communauté de la ville natale de Martin Luther King, né en 1929 et assassiné en 1968.