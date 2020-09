Jeanie Buss fière de voir les Lakers porter l’héritage de Kobe Bryant

Elle n’avait pas pris la parole lors de la cérémonie d’hommage au Staples Center en février dernier, mais la caméra s’était souvent attardée sur elle, mouchoir en main et larmes aux yeux. Comme toute la franchise, Jeanie Buss, la propriétaire des Lakers, a été profondément affectée par le disparition de Kobe Bryant.

« Une tragédie en plus de la tragédie », résume-t-elle à The Athletic. « J’ai perdu ma mère, David Stern et bien évidemment notre bien-aimé Kobe Bryant et sa fille Gianna. Personne ne pouvait s’attendre à ça et c’est encore douloureux, encore frais. Je suis tellement fière de la résilience dont cette équipe a fait preuve malgré les circonstances. Je ne pourrais pas être plus fière de la façon dont cette équipe représente la Laker Nation. »

Dès qu’ils le peuvent, par des mots ou en portant le maillot « Black Mamba » pendant ces playoffs, les joueurs de Los Angeles rendent hommage à la mémoire de l’ancienne superstar, véritable icône de la franchise.

« Cela n’a pas été monté de toutes pièces », assure la patronne des Lakers. « Personne n’a pensé que les dirigeants allaient dédier cette saison à Kobe Bryant. C’est complétement naturel. Ça vient du cœur. Les joueurs sont ainsi. »

Après son décès le 26 janvier dernier, on a également pu observer que l’influence du quintuple champion NBA et MVP 2008 dépassait largement les frontières du basket et de la NBA.

« Je savais la relation que j’avais avec Kobe, à quel point il a été généreux avec moi avec son soutien et ses conseils », poursuit Jeanie Buss. « Je ne m’étais pas rendu compte qu’il avait donné tellement de son temps et de ses connaissances à d’autres personnes. Naomi Osaka, qui a remporté l’US Open de tennis, a parlé des conversations qu’elle avait eues avec Kobe. Il était comme ça. Les leçons qu’il nous a enseignées et ce qu’il représentait ne vont pas disparaître avec le temps. Il fera toujours partie de cette franchise. »