Ce que la direction des Clippers reprochait à Doc Rivers

De sources proches des Clippers, tout le monde a été surpris par la décision de Steve Ballmer de se séparer de Doc Rivers. Même si le communiqué parle d’une « décision commune », c’est bel et bien le propriétaire qui a choisi de virer son coach. Il aura fallu une bonne semaine de discussions ensemble pour parvenir à la conclusion que Doc Rivers n’était plus l’homme de la situation, mais aussi le coach capable de faire mieux la saison prochaine.

Selon The Athletic, les griefs étaient nombreux, et les circonstances exceptionnelles, avec notamment les absences de nombreux joueurs à la reprise dans la « bulle », n’ont pas pesé lourd face à son manque de poigne sur le groupe et des choix contestables. Par exemple, Steve Ballmer reprocherait à Doc Rivers d’avoir négligé Ivica Zubac et de lui avoir préféré un Montrezl Harrell hors de forme et moins efficace.

Une scission dans le groupe ?

Autre reproche : l’absence d’identité de l’équipe, mais aussi un vrai manque d’enthousiasme. L’an passé, les Clippers avaient séduit par leur état d’esprit et leur côté col bleu. Le club espérait que Kawhi Leonard et Paul George allaient se fondre dans ce collectif, et que cette identité serait conservée avec deux des meilleurs « two-players » de NBA.

Sauf qu’il n’en a rien été, et les médias locaux ont plusieurs fois évoqué des problèmes des vestiaires. À la fois parce que Kawhi Leonard et Paul George auraient profité de traitements de faveur, mais aussi parce que Doc Rivers avait délaissé son ancien noyau dur composé de Pat Beverley, Lou Williams et Montrezl Harrell. Il y avait une coupure sur et en dehors du terrain, et le coach semblait incapable de recréer ce lien.

Autre grief : l’absence de créativité et de répondant. Face aux Nuggets, Dpc Rivers a campé sur ses positions. Il n’a pas innové. Il ne s’est pas adapté. Il n’a pas non plus su trouver les mots pour remobiliser ses troupes. Les faillites dans les derniers quart-temps sont le signe d’une équipe qui ne maîtrisait pas son sujet. Doc Rivers le premier. Depuis son arrivée en 2013, les Clippers n’ont gagné que trois séries de playoffs. C’est finalement très maigre…

Paul George et Kawhi Leonard free agents dans un an ?

Enfin, la saison 2020/21 est cruciale pour les Clippers pour la simple et bonne raison que Kawhi Leonard et Paul George auront la possibilité d’être free agent tous les deux en juillet 2021.

La première année a été un échec, et les Clippers n’auront pas le droit à l’erreur s’ils veulent conserver leurs deux All-Stars, ou même un seul. Repartir avec Doc Rivers était semble-t-il trop risqué pour Steve Ballmer, et il était préférable de changer de leader technique mais aussi de leader tout court. Puisque le message n’est pas passé cette saison, il y avait de gros risques qu’il ne passe pas non plus l’année prochaine.

On le croyait relancé et revigoré par la saison passée où les Clippers avaient agréablement surpris, et capable de piloter à nouveau une Formule 1 avec deux superstars. Sauf que Doc Rivers a failli dans plusieurs secteurs, peut-être trop ancré dans ses principes, alors que la NBA a beaucoup évolué ces dernières années. L’identité de son successeur en dira d’ailleurs beaucoup sur ce que souhaite la direction et ce que lui reproche Steve Ballmer, surtout s’il s’agit d’un jeune entraîneur sans expérience, mais avec des idées nouvelles.

Même si ce changement de cap après une seule saison avec ce groupe est tout de même un gros risque, alors que Kawhi Leonard avait notamment été attiré aux Clippers par la perspective de jouer pour Doc Rivers, et que l’équipe a lâché énormément de choix de Draft pour récupérer Paul George. Le prochain coach aura donc la pression…