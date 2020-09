Après avoir connu les heures sombres de Los Angeles, Kyle Kuzma savoure

Même si celui que l’on présente comme la troisième arme des Lakers ne pèse pas autant qu’on l’attendait, qu’il était sous les 10 points de moyenne contre Denver, Los Angeles est en Finals NBA et Kyle Kuzma a du mal à le réaliser.

« C’est un sentiment incroyable » souffle l’ailier fort. « Un sentiment qu’il ne faut pas prendre pour acquis car on ne sait jamais quand on le retrouvera. Surtout pour moi, j’apprécie à fond. Moi et Alex avons connu les heures sombres de la Lakers Nation : les saisons dans le négatif et les reconstruction. »

Mais les deux hommes ont survécu au grand ménage déclenché par l’arrivée de LeBron James il y a deux ans.

Il était à l’époque rookie, meilleur marqueur d’une équipe qui avait difficilement atteint les 35 victoires. Un temps qui paraît bien loin, à quelques jours du début des Finals où les Californiens se présentent comme favoris pour rafler le dix-septième titre de leur histoire.

« Être en finale, c’est la preuve de tout le dur travail fourni de la part des joueurs mais aussi de la direction pour prendre les bonnes décisions. Je suis juste content d’être ici. »

Sa place dans l’équipe, son irrégularité, son avenir : pas le moment d’en parler. « Ça signifie tellement de choses, c’est la plus grande franchise de l’histoire, elle a été tellement de fois en finale. En faire partie, c’est faire partie de l’histoire et c’est fou. Les Lakers n’avaient pas été en finale depuis dix ans et je suis content d’en faire partie. »