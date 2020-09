Finalement opéré, Romeo Langford ne reviendra pas cette saison

Très rarement utilisé depuis son arrivée dans la « bulle » avec les Celtics, Romeo Langford (une petite minute jouée face au Heat) ne retrouvera les parquets que la saison prochaine. Touché au poignet depuis près d’un mois, le rookie vient finalement de passer sur le billard pour opérer un ligament déchiré.

Même s’il se voit privé d’un joueur de bout du banc, ce choix est logique pour Brad Stevens. « On a beaucoup parlé quand c’est arrivé, en se demandant si on le fait maintenant ?, » rapporte le coach. « En l’absence de Gordon (Hayward), les médecins estimaient qu’il était bon pour jouer et que sa blessure ne pouvait pas s’aggraver. »

Mais avec le retour de l’ancien joueur du Jazz, la franchise a préféré ne pas prendre de risque avec son jeune arrière. « Nous savions aussi que si quelque chose arrivait, comme l’autre jour quand il s’est déchiré l’adducteur, il allait être absent pour quatre à six semaines de toute façon. Ça n’avait aucun sens de le garder dans les parages », dit encore Brad Stevens.

L’opération devait donc avoir lieu « dès que possible. Après cette opération, cela va être une longue rééducation. Il ne sera probablement pas disponible avant la saison prochaine, quand elle démarrera, en raison du temps qu’il faut pour s’en remettre. »