Nikola Jokic, du water-polo dans les mains et dans la peau

« C’était une passe tout terrain incroyable, je me suis dit que c’était digne d’une parfaite technique water-polo. Il a été en contact avec ce sport, c’est certain. » Ce constat est signé Ciaran Wolohan, coach de la discipline dans une université new-yorkaise, cité par le New York Times.

Il n’est pas le seul à voir une influence de ce sport aquatique dans le jeu du Serbe. Ce dernier a plus d’une fois affiché sa tendance à manier le ballon d’une seule main, à la manière de ces athlètes qui évoluent dans les bassins.

Une vraie culture en Serbie

C’est vrai dans sa prise de rebond, dans ses finitions près du cercle bien sûr et surtout dans son jeu de passe. Les meilleurs exemples sont sans doute ses passes de relance tout terrain, dont raffole également Kevin Love, qui rappellent aussi le geste du « quarterback » dans le football américain.

Mais Nikola Jokic a parfois fait encore plus fort en récupérant un rebond à une main et, dans le prolongement de son geste, en envoyant la balle à l’autre bout.

Le New York Times rapporte qu’il n’a jamais pratiqué formellement ce sport en club. Mais qu’il lui arrivait de se baigner et d’y jouer avec ses amis, à Sombor, une ville du nord de la Serbie où il est né et où il a grandi.

Dans son pays natal, le water-polo est un sport particulièrement important. Sur le plan international, la Serbie est même la principale place forte de la discipline.

Médaille d’or aux Jeux olympiques de 2016, victoire aux Championnats du monde de 2015, aux Jeux méditerranéens de 2018 puis en Ligue mondiale l’année suivante… Le pays des Balkans accumule les trophées.

Le MVP du « Spikeball »

Avant de se concentrer sur le basket lorsqu’il était adolescent, Nikola Jokic a pu se familiariser avec plusieurs autres sports. « En fait il est très bon au volleyball, » remarque son compatriote Ognjen Stojakovic, en charge du développement des joueurs chez les Nuggets. « Vous devriez le voir jouer. Il est incroyable dans les sports de ballon. En particulier au Spikeball. On pourrait dire que c’est le MVP du Spikeball ! »

Les Nuggets ont recours à cette pratique, également appelée « roundnet », inspirée du volley-ball qui se joue avec une balle et un filet circulaire, dans leurs échauffements.

« On dirait qu’à chaque fois que Nikola envoie la balle, il remarque que son coéquipier a un tout petit avantage sur un défenseur, » décrit Bora Dimitrov, responsable d’une autre équipe à Brooklyn, « et puis il y met le ballon pour créer une opportunité de layup facile. Quand on y regarde de plus près, il a un jeu complètement différent de celui de n’importe quel autre joueur. Personne n’a la même construction ou les mêmes mouvements. »

Ce jeu atypique est une bonne explication à sa domination et aux difficultés qu’il crée pour les défenses adverses.