Mike Malone : « À chaque fois, tout le monde prépare nos valises mais on n’est pas prêt à partir »

Comment les Nuggets allaient réagir après avoir perdu à l’ultime seconde du Game 2 ? Il faudra attendre le début du deuxième quart-temps pour avoir la réponse avec ce 15-2 qui va vraiment les libérer. Puis surtout ce dernier quart-temps où ils vont gâcher une avance de 20 points.

Les Lakers vont revenir à une possession, et on se dit alors que Denver a pris un gros coup sur la tête. Mais ils avaient le mental pour ne pas fléchir et même en remettre une couche avec Jamal Murray à la manoeuvre.

« Je n’avais aucun doute sur le fait que nos joueurs allaient réagir. Pourquoi je n’en doutais pas ? Parce qu’on a gagné six matches de suite à élimination directe » rappelle le coach des Nuggets. « À chaque fois, tout le monde prépare nos valises mais on n’est pas prêt à partir. Pour une raison qui m’échappe, nos joueurs aiment la « bulle ». Je ne peux pas l’expliquer mais ils aiment cette « bulle »« .

« Il faut être une équipe unique pour répondre à une défaite au buzzer »

Blague à part, ce groupe reste sur deux séries remportées après avoir été mené 3-1, et plus rien ne l’atteint. Pas même un 3-points au buzzer d’Anthony Davis.

« Je pense qu’ils ont gagné ma confiance » poursuit Mike Malone. « On a été menés 3-1 dans deux séries d’affilée. Il faut être une équipe unique pour répondre à une défaite au buzzer. Je pense qu’on possède effectivement un groupe unique. C’était notre message hier en regardant la vidéo. Notre groupe y croit toujours. On est déjà passé par là. Personnellement, je pense qu’on aurait dû gagner le Game 2. Anthony Davis a réussi un très grand shoot, et c’est tout à son crédit. Mais on a confiance dans le fait qu’on peut battre cette équipe. »

D’ailleurs, dans cette séance vidéo, Mike Malone a carrément débuté par le tir de la gagne d’Anthony Davis. On y voit une erreur défensive, frustrante et rageante. Mais il a estimé que c’était le meilleur moyen de les motiver.

« Lundi, quand on s’est réunis, on a regardé la vidéo, et j’ai commencé par la dernière action du match » raconte le coach des Nuggets. « Crevons l’abcès d’entrée ! Parlons de cette action, et de ce qui s’est passé… Quand on se retrouvera dans la même situation, on retiendra la leçon. Assumons nos responsabilités. Apprenons de tout ça. »

Et les Nuggets apprennent vite.