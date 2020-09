Avec sa longue et riche expérience en tant que joueur et coach en NBA, Brian Shaw avait le profil parfait pour s’occuper de la « Select Team » de G-League, désormais connue sous le nom de « Ignite ».

Le second avantage que présente Brian Shaw, c’est d’être un ancien joueur qui n’était pas une superstar mais qui a tout de même réussi à faire sa place en NBA pendant 14 saisons. Il a d’ailleurs entamé son travail sous cet angle, en prenant l’exemple de joueurs comme Duncan Robinson et Fred VanVleet, passés sous les radars des recruteurs mais qui sont désormais des éléments capitaux dans des franchises ambitieuses.

« Je désirais qu’ils comprennent que leur CV jusqu’ici ne voulait rien dire », assure-t-il. « Ils doivent prendre conscience qu’il faut un sens de l’urgence pour arriver et rester en NBA parmi les 400 ou 450 postes disponibles. »

Sous ses ordres, l’ancien champion NBA aura parmi les meilleurs lycéens des États-Unis comme Jalen Green, Jonathan Kuminga ou Daishen Nix. Son objectif avec cette bande de jeunes talents ? Les préparer techniquement, physiquement et mentalement pour la Draft 2021.

Car désormais, ils commencent réellement leur décollage vers les sommets et même s’ils sont promis à un bel avenir et scrutés depuis longtemps, il peut y avoir de la casse en route…

« Eux me disaient qu’ils étaient habitués à avoir une cible dans le dos », précise Brian Shaw, en parlant des réactions qu’il a entendues de Jalen Green et Jonathan Kuminga. « En AAU, au lycée, dès que les gens voyaient leur classement, ils essayaient de briser leur confiance. Je suis heureux de voir qu’ils pensent comme ça, mais je veux aussi qu’ils prennent conscience que ce n’est pas la même chose quand on commence à subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille. Ce n’est plus le même monde. »