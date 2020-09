Kemba Walker se lamente encore sur ses performances

On l’avait évoqué durant notre preview de la série. Kemba Walker réalisait des playoffs ambivalents, entre performances décevantes et actions décisives. Ce fut le cas dans ce Game 1 de la finale de conférence contre le Heat.

D’un côté, le meneur a shooté à 6/19 et 1/9 à 3-pts (19 points). De l’autre, il a inscrit deux paniers dans la prolongation dont un qui a permis à Boston de passer devant à 23 secondes du terme. Mais comme les Celtics ont finalement perdu, c’est le négatif qui prend le dessus.

« Franchement, j’ai été catastrophique », admet Kemba Walker à ESPN. « Que dire de plus ? Je dois faire mieux, des deux côtés du terrain, pour mon équipe. Et on doit faire mieux pour conclure. Je dois prendre de meilleures décisions. Et mettre des shoots aussi. »

C’est bien là le problème pour le meneur des celtes depuis quelques semaines. Sur les cinq derniers matches, l’ancien des Hornets shoote à un affreux 14 % à 3-pts (5/34)…

Et après la très bonne défense de Toronto, c’est celle de Miami qui va se présenter. Les trappes sur pick-and-roll vont se multiplier et Kemba Walker va devoir se faire violence pour retrouver de l’air, du rythme et de l’adresse.

« Ils ont de sacrés athlètes », relate Brad Stevens. « Certains extérieurs sont capables de rester face à lui et Bam Adebayo change systématiquement en défense, sur les pick-and-roll. Et c’est un très fort défenseur. On doit trouver des solutions, pour qu’il attaque mieux, surtout en fin de match. »