Jae Crowder : « Dans chaque équipe où j’ai joué, j’ai eu un rôle »

Jae Crowder aurait pu se tourner vers une carrière de « journey-man », ces joueurs de bout du banc, bien pratiques pour boucler un effectif et rendre service sur de courtes séquences. Il aurait même pu finir loin de la NBA, coupé comme bon nombre d’éléments dans son cas. Mais l’ailier, qui a déjà été échangé cinq fois en huit ans de carrière, a toujours su rebondir.

A chaque fois, Jae Crowder a été impliqué dans de gros trades (Rajon Rondo, Kyrie Irving, Joe Johnson et Mike Conley Jr), dans lesquels il représentait, certes, une variable d’ajustement, mais aussi un vrai profil, recherché, celui de « 3-and-D », un ailier fort shooteur capable d’apporter en défense. Et lorsqu’on lui demande pourquoi il a si souvent servi de monnaie d’échange, l’intéressé reste perplexe.

« Je ne peux vraiment pas l’expliquer, mais il s’agit de beaucoup d’échanges avec de grands noms, avance-t-il dans le Sun-Sentinel. Voilà comment je vois les choses et comment ça continue de me pousser : on voit beaucoup de joueurs échangés et qui se retrouvent virés lorsqu’ils arrivent dans une nouvelle équipe. C’est quelque chose qui ne m’est jamais arrivé. A chaque fois que j’ai été échangé, j’ai été en mesure de tenir un rôle, j’ai été désiré. Je crois que ça en dit beaucoup sur mon travail, donc je ne vois pas ça comme une mauvaise chose. Je ne suis pas frustré par ce processus, parce que j’ai l’impression que dans chaque équipe dans laquelle je suis allé, j’ai eu un rôle à jouer ».

Important sur le terrain comme en dehors

A Miami, comme lors de ces précédents arrêts, Jae Crowder a réussi à s’intégrer dans le collectif et à trouver son rôle. La volonté première du Heat était sans doute de faire venir un joueur du calibre d’Andre Iguodala et de se séparer de Dion Waiters. Mais au fond, qu’importe ? L’ailier est aujourd’hui devenu une pièce de choix du dispositif d’Erik Spoelstra…

« Je ne sais jamais si c’est l’autre équipe qui demande à me recruter ou si c’est l’équipe de laquelle je viens qui veut me mettre dehors, mais ça finit toujours par fonctionner au bout du compte, ajoute-t-il. J’ai toujours pu jouer au plus haut niveau et avoir un rôle significatif dans l’équipe dans laquelle j’avais été tradé ».

Free-agent à la fin de la saison

Au-delà des garanties qu’il apporte en terme de jeu, Jae Crowder a également eu pour atout sa réputation de coéquipier modèle, de joueur d’équipe dans tous les sens du terme, privilégiant ses relations avec les joueurs plutôt que de se faire bien voir auprès de coachs ou dirigeants.

« J’ai toujours été apprécié par mes coéquipiers, par mes pairs. Et c’est ce qui compte le plus pour moi, poursuit-il. Avec les coaches, les front-offices, c’est du business. Ce sont mes coéquipiers qui jouent pour moi, et au bout du compte, c’est avec eux que je vais faire la guerre chaque soir. Une fois que vous créez des liens dans les vestiaires, le reste importe peu. Tant que j’ai le respect de mes coéquipiers, que je peux venir travailler tous les jours et m’amuser avec les gars avec qui je suis sur le terrain… C’est comme ça que je vois les choses. Et je peux dire que dans chaque équipe où je suis allé, j’ai eu le respect du vestiaire, j’ai été une voix. Dans chaque vestiaire, j’ai eu un un rôle taillé pour être un leader, juste par mon éthique de travail, par rapport à ma façon de jouer ».

A la fin de la saison, Jae Crowder sera free-agent et pourrait donc à nouveau être amené à faire ses valises. Reste à voir s’il aura convaincu le front-office du Heat de le prolonger où s’il devra repartir de zéro, ailleurs, un scénario que le trentenaire a déjà vécu à de nombreuses reprises.