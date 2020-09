LeBron James, le nouveau « spin doctor »

Au fil des années, LeBron James a continuellement ajouté de nouvelles armes à son arsenal offensif. Quand il est arrivé à Miami, il a intégré des mouvements poste bas et dos au cercle. De retour à Cleveland, c’est sa capacité à shooter de très loin à 3-pts qui s’est améliorée.

Depuis qu’il est à Los Angeles, on le voit énormément utiliser le spin move avant de finir près du cercle. Et l’ailier aurait tort d’en priver puisque cette arme est très efficace.

« Je l’ai dit et répété, concernant son jeu, il n’avait pas été réellement en profondeur à l’époque », se souvient Mike Brown, qui l’a coaché en Finals 2007, pour ESPN. « Son spin move est une arme très dangereuse, mais je le vois comme une des nombreuses de son répertoire. Si on ne respecte pas son jeu, il peut vous punir de partout. »

Meneur de jeu chez les Lakers, James a le loisir d’accélérer et de remonter le terrain à toute vitesse. Une fois près de la ligne à 3-pts, sa puissance et sa rapidité peuvent lui permettre de découper les défenses, même à 35 ans passés.

ESPN a calculé qu’entre la saison passée et cette année, jusqu’à février – soit une centaine de matches – James a utilisé le spin move à 58 reprises. 44 fois, il a soit marqué, soit passé, soit provoqué une faute. Et quand il a shooté, il a affiché une efficacité remarquable : 26/37, soit 70 % de réussite.

« Il le réalise exactement comme Tony Parker le faisait à San Antonio. Ce qui change, c’est qu’il fait 2m03 avec un mètre de détente. Donc on ne peut pas vraiment le contrer »

Mais pourquoi utiliser davantage le spin move à ce moment de sa carrière ?

« Pour être honnête, je n’en ai aucune idée », reconnaît-il. « Je ne sais pas pourquoi ce choix est devenu si important dans mon jeu en semi-transition. Avec ma taille et ma vitesse, c’est très efficace. La plupart du temps, ça fonctionne. Quelques fois, j’ai été contré ou je n’ai pas assez utilisé le corps de mon adversaire. Mais c’est un très bon tir. »

Et comme souvent avec le quadruple MVP, ce qui fait la différence, c’est son physique et sa facilité à reproduire des mouvements réservés à d’autres joueurs. Avec sa puissance, il peut avoir les mouvements d’un intérieur, mais les faire avec plus de vitesse et de fluidité. Avec son agilité, il peut avoir les mouvements d’un meneur, mais les faire avec plus de puissance et d’amplitude. C’est le cas du spin move.

« C’est une question de timing », analyse Danny Green. « C’est risqué comme action. Il le réalise exactement comme Tony Parker le faisait à San Antonio. Ce qui change, c’est qu’il fait 2m03 avec un mètre de détente. Donc on ne peut pas vraiment le contrer. »

Des propos à mesurer puisque d’autres ailiers l’ont ajouté à leur arsenal, comme Giannis Antetokounmpo et Pascal Siakam, et on a vu pendant ces playoffs, qu’il était possible de les contenir.