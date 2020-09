Grant Williams, l’invité surprise du « money time »

Les Celtics ont rappelé depuis le début de cette série face au champion en titre l’importance des détails et de l’esprit d’équipe. Dans le Game 7 de la nuit, le rookie Grant Williams a incarné ces valeurs chères aux troupes de Brad Stevens.

Lorsque Daniel Theis a eu un problème de fautes, c’est d’abord Robert Williams III qui a été envoyé au feu, avant d’être remplacé par Grant Williams à 7 minutes de la fin. Le petit intérieur a alors fourni un passage à haute intensité, durant lequel il a apporté sa pierre à l’édifice, avec une interception, deux gros rebonds offensifs ainsi qu’une bonne défense sur la tentative de Fred VanVleet pour égaliser à 12 secondes de la fin et qui aurait pu être créditée d’un contre (à vous de juger ci-dessous).

« Grosse dédicace à Grant, le Général, s’est enflammé Marcus Smart, lui aussi auteur d’un contre décisif, après la rencontre. Ce n’est même plus un rookie avec la façon dont il joue, la façon dont il voit le jeu, l’énergie qu’il apporte quand il entre. Il est à l’aise et sa confiance a augmenté au fil de la série. Il nous met des 3-points, il défend très bien, et quand il est sur le parquet, il se donne à 110%. Pour lui, de pouvoir disputer un Game 7 comme ça, un rookie qui fait ce genre d’action, même s’il a loupé deux lancers, rien que d’être dans le coup pour prendre ce rebond, c’était incroyable. Un grand bravo à lui pour ce soir ».

Symbole de l’état d’esprit des Celtics

Grant Williams bénéficie de la confiance de Brad Stevens depuis le début de la saison régulière et donc des playoffs en sortie de banc. Le rookie a ainsi participé à tous les matchs de la campagne 2020 des Celtics, jouant jusqu’à 19 minutes dans le Game 2 de la série contre Toronto. La nuit dernière, il n’est pas entré lors des trois premiers quart-temps et n’a eu que 7 petites minutes pour s’exprimer. Mais lorsque Brad Stevens a fait appel à lui, le rookie a répondu présent. Le symbole de l’état d’esprit des Celtics.

« On a un super groupe, avec un grand cœur, qui se bat, qui ne lâche pas. On ne recule pas devant les défis, c’est ce dont on a besoin de la part de chacun, a ajouté Jaylen Brown à ce sujet. C’est motivant, simplement d’être dans le vestiaire avec ces gars. Certains ne jouent même pas, mais ils transpirent, parce qu’ils ont le sentiment d’être aussi dans dans le match (…). Clairement, ce n’était pas beau, on doit mieux finir ce match. Mais quand je parle de combat, de ces choses intangibles, je veux dire qu’on était prêts à jouer. On a dû beaucoup se battre, on n’arrivait plus à scorer à la fin du match. Grant a pris un gros rebond offensif, félicitations au rookie ».