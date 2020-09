Contacté par les Kings, Trajan Langdon préfère rester aux Pelicans

Les Kings ont dévoilé une « short list » pour remplacer Vlade Divac comme General Manager, et The Athletic annonce que deux des six dirigeants visés ont déjà décliné l’invitation. Il s’agit d’Adam Simon, assistant GM au Heat. Il n’est pas intéressé par le poste, et préfère rester à Miami. Il faut dire qu’il y est depuis 25 ans, et il avait déjà refusé de rencontrer les Bulls en avril dernier.

Même réponse de Trajan Langdon, GM des Pelicans. Il est arrivé l’an passé à la Nouvelle Orléans, et il préfère poursuivre le projet entamé autour de Zion Williamson, Lonzo Ball et Brandon Ingram.

En conséquence, ils ne sont plus que quatre pour ce poste : Calvin Booth, GM des Nuggets ; Sachin Gupta, vice-président des Wolves ; Monte McNair, assistant GM des Rockets et Wes Wilcox, ancien GM des Hawks.

Pour diriger cette recherche, Joe Dumars, conseiller spécial de la direction, dont le rôle reste à définir puisqu’il ne souhaite pas être GM ou président.