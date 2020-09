Comment l’absence d’avantage du terrain bouscule les statistiques des playoffs

Alors que les demi-finales de conférence avancent, un premier bilan de ces playoffs si particuliers peut être tiré pour ce qui est de la question du terrain neutre. Car c’est bien la grande différence entre les playoffs 2020 et ceux des années précédentes : l’avantage du terrain a disparu.

Dès lors, existe-t-il un impact sur les résultats des matches ? Oui, clairement. Les chiffres le prouvent : les équipes à l’extérieur (même si, encore une fois, ce concept n’existe plus dans la « bulle ») affichent un bilan de 30 victoires et 28 défaites.

S’il se confirme d’ici la fin de ces séries, et avant les finales de conférence, jamais, à ce stade des playoffs, un tel rapport de force n’aurait été observé.

« La logique domicile-extérieur ne veut plus rien dire, c’est évident », explique Brad Stevens à l’AP. « Oui, c’est sympa d’avoir un faux public, mais franchement, je n’entends pas vraiment grand-chose. Je n’y fais pas attention, sauf peut-être pour l’annonce du cinq majeur, mais c’est tout de même étrange car personne n’applaudit. »

Les Bucks et Sixers privés de leur habituelle domination à domicile

Le coach de Boston est bien placé pour commenter ces chiffres puisque les Celtics ont perdu leur trois matches « à domicile » contre les Raptors, mais ils ont gagné les trois « à l’extérieur ». Toronto et Boston affichent même un bilan cumulé de 10-0 « à l’extérieur » depuis le début des playoffs. Miami a aussi remporté tous ses matches « à l’extérieur » contre Indiana et Milwaukee.

Ce sont donc les équipes qui avaient les meilleurs résultats devant leur public, avant l’arrivée dans la « bulle », qui souffrent le plus de l’absence d’un véritable avantage du terrain. Milwaukee avait gagné 28 matches sur 31 au Fiserv Forum, quand Philadelphie était à 29-2 au Wells Fargo Center.

Dans la « bulle », les Bucks, sortis par Miami, ont seulement gagné 4 matches sur 10 « à domicile », quand les Sixers, balayés par Boston, ont perdu leurs deux matches avec leur logo sur le parquet.

« Je pense qu’il n’y a pas besoin d’avoir fait de grandes études pour comprendre que ce sont les playoffs les plus étranges de l’histoire », conclut Nick Nurse.

D’ailleurs, quand on regarde l’adresse des équipes à « domicile » et à « l’extérieur », avant l’interruption de la saison et depuis la reprise dans la « bulle », on voit qu’il y a une égalité en terme d’adresse générale.