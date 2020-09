Ivica Zubac veut voir des Clippers plus réguliers

Expulsé pour six fautes à quatre minutes de la fin du Game 3, Ivica Zubac a dû passer ses nerfs depuis le banc, assistant au dénouement douloureux mais heureux de ses Clippers, vainqueurs 113-107.

Le pivot croate espère que tout le monde retiendra les leçons de cette fin de match haletante, à commencer par lui-même, dans la gestion de son agressivité sur le parquet.

« Je m’en voulais d’avoir pris cette faute, » a-t-il ainsi déclaré. « Je sais que l’équipe a besoin de moi, et que je dois être plus intelligent là-dessus. Je vais l’être. Je sais maintenant ce que j’ai le droit de faire et de ne pas faire en défense dans cette série, et je pense que c’est bien que ça me soit arrivé la nuit dernière. Maintenant, je sais ce que je dois faire pour la suite de la série ».

Un combat de 48 minutes

Cela ne veut pas dire pour autant qu’Ivica Zubac baissera son niveau d’intensité ce soir dans le Game 4.

« Comme l’a dit Pat (Beverley), j’ai six fautes à faire, je dois les utiliser toutes et être simplement physique, et c’est comme ça que je peux aider mes coéquipiers, » a-t-il ajouté. « À partir de maintenant, je vais essayer de jouer aussi physique que possible ».

Ivica Zubac espère également que son groupe a pris la mesure d’une équipe de Denver décidément coriace. Pour y parvenir et s’éviter ainsi de nouvelles sueurs froides, les troupes de Doc Rivers doivent afficher plus de régularité.

« Il faut que ce soit durant tout le match. Dans le Game 3, on a rallumé la lumière dans le quatrième quart-temps, et on a gagné le match. Mais c’était quand même serré, et on ne peut pas jouer comme ça. Il faut qu’on soit constant dans l’énergie pendant 48 minutes. Chaque équipe est vraiment bonne, et on ne peut pas commencer en jouant facile comme on l’a fait dans cette série et essayer de revenir dans le match plus tard ».