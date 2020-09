J.J. Redick et Damian Lillard ne comprennent pas l’absence de Jrue Holiday des All-NBA Defensive Teams

C’est une chorégraphie habituelle. Dès que les All-NBA Defensive Teams, les finalistes pour les trophées individuels ou les All-NBA Teams sont dévoilés, certains joueurs ou coaches regrettent un ou plusieurs absents de marque.

Dès l’annonce des All-NBA Defensive Teams de la saison 2019-2020, J.J. Redick n’a pas dérogé à cette règle, en pointant du doigt l’absence de Jrue Holiday via son compte Twitter.

« Quand on est unanimement considéré, par ses pairs, comme le meilleur défenseur de la ligue chez les arrières et qu’on n’est dans aucune des All-Defense Team, on est snobé », écrit et estime le shooteur de New Orleans.

J.J. Redick ne peut pas tomber mieux puisque l’arrière des Pelicans venait récemment d’être salué par Andre Iguodala pour ses qualités défensives, notamment face à Stephen Curry. Voilà pourquoi il aurait aimé que les votants, les journalistes, entendent plus les sensations des joueurs.

« Je ne suis pas anti-média du tout et je sais que de nombreux journalistes qui votent le font avec sérieux, mais parfois, écouter les joueurs parler de leurs adversaires ou coéquipiers, ça devrait peser davantage. »

Et si l’avis de J.J. Redick ne suffit pas ou peut être considéré comme partisan envers son coéquipier, l’ancien shooteur des Clippers a reçu l’appui de Damian Lillard, qui sait de quoi il parle car il fait face à Jrue Holiday dès qu’il affronte les Pelicans. La star des Blazers estime qu’avec un tel oubli, on est « au-delà du camouflet ».