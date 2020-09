Encore un Clipper à l’amende

C’est le plus gros aboyeur de la « bulle », et samedi soir, Pat Beverley s’en est carrément pris à un arbitre à une minute de la fin du Game 2 face aux Nuggets. Comme souvent, c’était de la frustration, et il s’est lâché dans son vocabulaire au point de récolter deux techniques, synonymes d’expulsion.

Résultat : le meneur des Clippers écope d’une amende de 25 000 dollars pour « injures verbales ». C’est toujours 10 000 dollars de moins que Marcus Morris, sanctionné pour sa grosse faute sur Luka Doncic.