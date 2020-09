Les Raptors constamment motivés par les doutes

L’anecdote remonte au premier match de classement de Toronto dans la « bulle », remporté face aux Lakers. Lorsqu’on demandait à Nick Nurse si ce succès était un message aux autres grosses écuries de la ligue. « Je ne crois pas que quiconque y fera vraiment attention. Ça a toujours été comme ça », avait-il sèchement répondu.

Les Raptors ont pris l’habitude d’être oubliés, par les observateurs comme par les fans. Malgré la présence de Kawhi Leonard la saison dernière, la machine médiatique avait préféré s’emballer pour les Bucks de Giannis Antetokounmpo, les Celtics de Kyrie Irving voire les Sixers de Joel Embiid. Pourtant, c’est bien la franchise canadienne qui a atteint et remporté la finale NBA pour la première fois de son histoire.

« Il y a beaucoup de gars spéciaux dans cette équipe. Il y a cette particularité en chacun d’entre eux »

Cette année, suite aux départs de Kawhi Leonard et Danny Green, le scénario s’est à nouveau répété.

En début de saison, les bookmakers ne voyaient pas les Raptors excéder les 47 victoires en saison régulière (soit la plus faible prédiction pour un champion en titre depuis 20 ans) et prédisaient une qualification douloureuse pour les playoffs. Cette fois, c’est sûr, Toronto n’allait pas s’en relever…

« Les deux premiers gars que j’ai vus après le départ de Leonard et Green ont été Kyle Lowry et Fred VanVleet, et ils disaient tous les deux qu’il y avait 30 tirs de plus à prendre et qu’ils étaient prêts à les prendre. Voilà comment nous avons abordé la question », a rappelé Nick Nurse sur ESPN. « Il y a beaucoup de gars spéciaux dans cette équipe. Il y a cette particularité en chacun d’entre eux. Et puis il y a ce petit truc qu’on appelle la cohésion, le goût de l’effort et de la dureté qui, je pense, fait qu’on a une équipe singulière ».

Là encore, les hommes de Nick Nurse ont donc surpris, déjouant les pronostics en s’appuyant davantage sur d’autres forces, comme Pascal Siakam, Fred VanVleet, Kyle Lowry et d’autres (on pourrait tous les citer), afin de boucler leur saison régulière avec le meilleur pourcentage de victoire de l’histoire de la franchise (73.6%).

« On sait qu’on a une équipe calibrée pour remporter le titre »

Dernier épisode en date, dans cette demi-finale de conférence passionnante entre Boston et Toronto, les Raptors ont à nouveau été promis à l’échec après avoir laissé filer les deux premiers matchs. Quatre jours plus tard, les deux équipes sont de nouveau à 2-2 et Toronto se retrouve même en position de force avant le Game 5, ce qui semblait impossible à une demi-seconde de la fin du Game 3. Mais le cœur de champion des Raptors a fait le reste.

« On sait qu’on a une équipe de winners », a déclaré Norman Powell, également précieux dans le dispositif de Nick Nurse. « On sait qu’on a une équipe calibrée pour remporter le titre, avec beaucoup de gars qui savent ce que c’est de gagner, qui ont été au sommet la saison dernière et sont revenus pour être encore meilleurs cette année et continuer à jouer ensemble ».

Cette défiance constante est aussi une source de motivation pour le champion en titre, loin d’être rassasié par leur titre acquis face aux Warriors. Au contraire, comme le disait Serge Ibaka, les Raptors ont toujours faim de victoire.

« On sait qui on est, on sait qu’on est suffisamment bons pour pouvoir le refaire et qu’on joue dur », a glissé Fred VanVleet. « Ça va être difficile de nous battre quatre fois. Si vous y parvenez, nous vous serrerons la main et nous vous féliciterons. Mais je reste confiant quant à nos chances d’y arriver ».