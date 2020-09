Deux Lakers à l’infirmerie

Huit minutes pour JaVale McGee et trois minutes pour Dion Waiters. Le pivot et l’arrière des Lakers ont peu joué cette nuit, et c’est tout simplement parce qu’ils se sont blessés. Le premier souffre d’une entorse à la cheville gauche, et le second s’est blessé à l’aine après avoir pris son seul tir du match.

Côté Lakers, on est davantage inquiet pour le premier puisque Frank Vogel a annoncé qu’il allait passer une IRM pour connaître la gravité de sa blessure.

La bonne nouvelle, c’est que JaVale McGee n’est pas essentiel face aux « mini Rockets », et d’ailleurs lorsqu’il est sorti, Frank Vogel ne l’a pas remplacé par Dwight Howard, mais par Markieff Morris, déchaîné à 3-points.

Ce qui va forcément décaler Anthony Davis au poste 5. Cela ne l’emballe pas mais il était prêt à le faire pour contrer le jeu atypique de Houston.