Entre maladresse et discrétion, Kemba Walker très en colère contre lui-même

En trois jours, Boston a vu son avantage de deux matches disparaître. Les Raptors ont remporté le Game 3 puis le Game 4, la série est donc à égalité 2-2, et les Celtics doivent tout recommencer.

Si les troupes de Brad Stevens ont été globalement plus adroites que celles de Nick Nurse, à 3-pts en revanche, ce fut une catastrophe : 7/35 !

Les maladroits étaient nombreux, mais Kemba Walker s’est en plus distingué par une discrétion coupable.

« Je dois être plus agressif », explique-t-il, après avoir terminé à 15 points et seulement neuf shoots tentés. « Je ne l’ai pas été suffisamment. C’est inacceptable. Je ne peux pas ne prendre que neuf tirs, ce n’est pas possible. »

Surtout quand il shoote à 1/6 à 3-pts. Mais il n’a pas été aidé par Jaylen Brown (2/11), Marcus Smart (1/6) ou encore Jayson Tatum (1/6).

« Je trouve qu’on a eu des bons tirs pendant toute la rencontre », poursuit Kemba Walker. « On n’a rien mis, tout simplement. On a manqué des tirs ouverts, qu’on peut marquer normalement. On doit les mettre. »

Une performance décevante de la part de Kemba Walker donc, surtout après son Game 3 réussi (29 points à 60 % de réussite au shoot). Les Celtics étaient dans la troisième manche jusqu’au bout mais là, ils ont lâché en troisième quart-temps. La dynamique est désormais dans le camp de Toronto.

« C’est dur », reconnaît Kemba Walker. « Ce n’est pas le scénario qu’on espérait, à l’évidence. On doit trouver une solution, être meilleur. Je dois l’être. Je dois mieux trouver mes coéquipiers. Personne n’a dit que ce serait facile : ce sont les playoffs et ce sont les champions en titre. »