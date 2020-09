P.J. Tucker, le cauchemar d’Anthony Davis

Avec ses 25 pts, 14 rbds, 3 cts et 3 ints à 10 sur 16 aux tirs, Anthony Davis a livré une prestation très propre. C’est ce que disent les chiffres. Sauf qu’il a vécu un cauchemar face à P.J. Tucker. A 26 reprises, il s’est retrouvé face à lui, et il termine avec 0 point et 0 sur 6 aux tirs, dont un air ball.

« P.J. a relevé ce genre de défi toute sa vie, et c’est pour ça qu’il est en NBA » rappelle Mike D’Antoni dans le Houston Chronicle, ravi de pouvoir compter sur un guerrier pareil pour appliquer ses idées. Meilleur rebondeur des Rockets du haut de son 1m95, Tucker n’a jamais reculé face à Davis, et même LeBron James. Il tient sur ses jambes, mais aussi sur le haut du corps. Il fait sentir sa présence. « C’est devenu une blague sur Internet, et tout ça me fait rire » répond-il à propos de ses montages où l’on voit la différence de taille avec ses adversaires. « Mais il faut jouer, c’est du basket et il faut jouer. Je suis petit mais costaud. Je peux bouger mes appuis et je peux rester face à n’importe qui. Je n’abandonnerai pas. Je vais me battre sur chaque action. »

Après la victoire dans le Game 1, James Harden rappelait que « le coeur est plus important que la taille« , et Tucker en est le parfait symbole. « Il fait un peu de tout. Défensivement, c’est notre leader. Il défend sur le meilleur joueur d’en face, et il ne le lâche pas » résume Harden.

Mais Tucker ne s’enflamme pas. Il sait que les Lakers étaient au menés face à Portland avant de dérouler. Il sait aussi qu’il a devant lui deux des dix meilleurs joueurs de la NBA. « Tout ce qu’on peut faire, c’est se battre, et on est des combattants. Peu importe ce qu’il se passe, je vais me battre jusqu’à la fin » prévient-il, avant de se concentrer sur la suite : « Ce n’était qu’un match, et dès le prochain match, ils vont nous proposer ce qu’ils ont de mieux. Ce qu’on s’est dit, c’est que le prochain match ne sera pas comme celui-ci. On ne s’emballe pas trop, on a simplement fait ce qu’on devait faire, et on va se préparer pour le prochain match. »