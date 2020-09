Le MVP de la nuit : James Harden, c’est du costaud !

Alors qu’on l’annonçait avec des kilos en moins, perdus pendant la suspension de la saison, James Harden n’a finalement pas changé de physionomie, et il a peut-être même un peu pris, mais il n’a rien perdu de ses qualités de vitesse, de dribble et de technique. Les Lakers peuvent en témoigner puisqu’il leur a fait très mal avec ses 36 points à 12 sur 20 aux tirs, 5 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. Russell Westbrook de retour, il peut vraiment se concentrer sur le scoring, et moins sur la direction du jeu.

Alors que les Lakers avaient pris le meilleur départ, son premier duel face à LeBron James a donné le ton. Une série de dribbles croisés, puis une attaque du cercle pour marquer au-dessus d’Anthony Davis. Il faut être très costaud pour dominer les deux stars de Los Angeles sur la même action.

« Peu importe votre taille tant que vous avez du coeur »

Et puis, James Harden montre aussi l’exemple en défense, que ce soit sur les lignes de passe comme cette interception pour aller dunker malgré le retour de LeBron James ou lorsqu’il s’agit de contenir son adversaire avec les jambes et le haut du corps. On l’a beaucoup vu encaisser les coups et les charges au poste bas. Il tient le choc.

« Les gens disent qu’on est petit, mais si vous n’avez pas de coeur, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on continue de dire qu’on est petit… Je me fous de savoir que vous faites 2m13, si vous n’avez pas de coeur, ça ne compte pas. Peu importe votre taille tant que vous avez du coeur et que vous êtes un compétiteur. »

Les Lakers avaient décidé de défendre au large pour éviter un déluge de 3-points et Kentavious Caldwell-Pope et Danny Green ont plutôt bien contenu James Harden, l’obligeant même à jouer un à deux mètres derrière la ligne. Mais c’est évidemment dangereux car sur un pas, un dribble, il peut filer au cercle ou faire sa spéciale : le « stepback » qui tue. Et là encore, il faut être costaud sur ses appuis, et sur son dribble.

« On peut difficilement faire mieux que ça »

La première mi-temps de James Harden est un modèle du genre. Il ne force rien, ou presque, et il identifie chaque brèche avant de foncer. « J’ai déjà dit tellement de fois combien il était bon… Pour lui, c’est juste un match normal, et on peut difficilement faire mieux que ça » explique Mike D’Antoni à propos de la prestation de son joueur.

Pour James Harden, c’est une question de confiance. Les Rockets ont un plan de jeu, et il faut juste s’y tenir.

« Que l’on perde ou qu’on gagne, notre confiance n’évolue jamais. Parfois, on joue mal et on perd, mais la confiance ne change pas. On a confiance en chacun de nous, et on maintient cela au fil des matches. »