Milwaukee dos au mur, la pression est sur Eric Bledsoe

C’est Richard Jefferson qui a lancé le débat après la défaite des Bucks dans le Game 2. Selon lui, Giannis Antetokounmpo est un Scottie Pippen, et il a besoin de trouver son Michael Jordan. Une analyse arrivée jusqu’aux oreilles de Pippen « himself » qui a rappelé que le Grec était double MVP (il part du principe qu’il sera à nouveau élu) contrairement à lui, et que la vraie question, c’était de savoir qui était Richard Jefferson comme joueur…

Blague à part, les Bucks sont menés 2-0 face au Heat, et Giannis Antetokounmpo possède déjà son Scottie Pippen dans cette série, et donc son Lieutenant, avec Khris Middleton.

Après un début de playoffs raté, le shooteur All-Star s’est réveillé, et il est sans doute le meilleur élément des Bucks face au Heat. »Il faut élever son niveau de jeu le plus haut possible. Le niveau de jeu a augmenté. La compétition est meilleure, et les gars jouent plus dur. À ce stade, c’est soit on gagne, soit on rentre à la maison. »

Khris Middleton sait évidemment que ce n’est que la troisième manche mais si Milwaukee se retrouve mené 3-0, ce sera mission impossible puisque aucune équipe n’a remporté une série après avoir été menée 3-0.

Face au collectif du Heat, deux All-Stars ne suffisent pas, et le tandem Antetokounmpo-Middleton a besoin d’un soutien régulier, et tous les regards se tournent vers Eric Bledsoe. Absent lors du premier match, il a effectué une rentrée correcte dans la deuxième manche mais ça ne suffit pas. Parce que le Heat force les Bucks à jouer sur demi-terrain, Giannis Antetokounmpo a moins d’influence, et c’est à Eric Bledsoe ou George Hill de prendre les commandes du jeu. « Il y aura des moments où je vais moins bien jouer, et Khris portera l’équipe » assure le « Greek Freak », qui ne cite pas Eric Bledsoe.

Il faut dire que le meneur ne pèse pas assez sur le jeu en playoffs, et ça ne date pas d’aujourd’hui. En 2018, il s’était fait manger par Terry Rozier, et l’an passé, il avait tourné à 29% aux tirs face aux Raptors. De quoi avoir la pression… « Je pense que le mot pression est un grand mot, surtout vu ce qu’on a tous traversé. Mais je suis un petit plus motivé sur le fait qu’on revienne à notre niveau d’avant. On est tous très durs avec nous-mêmes, mais le basket, ce n’est pas ce qu’on fait dans le passé, ou ce qu’on fera à l’avenir, mais bien ce qu’on fait en ce moment. »

Pour son ancien coéquipier, Malcolm Brogdon, il ne faut pas s’inquiéter. « Bled est un compétiteur, c’est son atout. C’est un super athlète et un super joueur, mais c’est un compétiteur. Il va se battre sans compter. Il est affamé des deux côtés du terrain, et ça va aller. » La réponse ce soir dans un Game 3 déjà décisif.