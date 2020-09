Télévision : grosse audience pour le Game 7 entre les Rockets et le Thunder

Le Game 7 entre le Jazz et les Nuggets avait réalisé une bonne audience, en réunissant 3,39 millions d’Américains. Celui entre les Rockets et le Thunder a fait mieux en dépassant la barre des 4 millions de téléspectateurs.

En effet, une moyenne de 4,11 millions de personnes ont assisté sur ESPN à la victoire des Rockets, arrachée dans le « money time » avec le contre de James Harden.

La chaîne américaine n’avait jamais connu une telle audience pour un match de playoffs depuis trois ans et le Game 3 entre les Warriors et les Blazers en 2017, qui avait réuni 4,38 millions de téléspectateurs. Comme pour le Game 7 de la veille, le match entre Houston et Oklahoma City a été le programme le plus suivi du pays chez les 18-49 ans.

Et ce fut même le match NBA le plus regardé depuis celui du 31 janvier dernier entre les Lakers et les Blazers (3,83 millions), le premier de Los Angeles depuis la mort de Kobe Bryant…