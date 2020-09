Toujours invaincu, le Heat dilue sa menace dans le collectif

Quoi de plus satisfaisant pour un coach (et ses joueurs !) que de voir que le danger peut venir de partout en attaque ? Quand tout le monde est impliqué, en confiance, que le ballon circule bien, autant de choses qui compliquent singulièrement la tâche de la défense adverse. Celle-ci ne peut faire aucune impasse sous peine d’être sanctionnée.

C’est un peu le casse-tête auquel doivent faire face les formations qui ont affronté Miami depuis le début des playoffs. Indiana a fait les frais de cette « diversité » en attaque au premier tour et depuis deux matchs, c’est au tour de Milwaukee de se creuser les méninges pour tenter d’arrêter la machine floridienne.

« Nous avons une équipe remplie de gars qui n’ont pas peur de prendre et de mettre des tirs. J’aime ce groupe »

Face aux Bucks, Jimmy Butler avait illuminé le Game 1 en passant 40 points, signant seulement son premier match à plus de 30 unités depuis son entrée dans la « bulle ».

Et hier, dans le Game 2, Miami s’est appuyé sur d’autres armes, de Goran Dragic (23 points) à Bam Adebayo (15 points) en passant par Jae Crowder (16 ans) ou Tyler Herro (17 points). Au total, sept joueurs ont atteint les 11 points ou plus, signe d’un collectif qui tourne à plein régime. Un record de franchise.

Même s’il a sorti un « petit » match au scoring avec 13 points en 8 tentatives, Jimmy Butler a encore été le héros de la rencontre en inscrivant les deux lancers de la gagne. L’occasion de rappeler qu’il n’avait pas besoin de claquer 40 points tous les soirs pour que son équipe l’emporte.

« Je crois que je vous l’ai dit après le dernier match, tout le monde peut faire ça pour nous » a-t-il déclaré en conférence de presse. « Tout le monde peut marquer des points. Ce soir, ça a été Goran, Tyler, Jae, Bam… même Derrick Jones Jr a marqué un panier important quand il est entré. Nous avons une équipe remplie de gars qui n’ont pas peur de prendre et de mettre des tirs. J’aime ce groupe. Je n’ai pas besoin d’être un scoreur à 40 points par soir. Ce n’est pas mon rôle ici. Mon rôle est d’avoir un impact sur la victoire, et je pense que c’est ce que j’ai fait ce soir des deux côtés du parquet ».

« À tout moment, l’un d’entre nous peut sortir un match à 25 points. C’est un truc que j’adore dans cette équipe, avec le fait que tout le monde se fiche de savoir qui va scorer »

L’autre héros de la soirée, Bam Adebayo, décisif à l’entrée du money-time des deux côtés du parquet à un moment où le match aurait pu basculer, a également reconnu cette force parmi les atouts de son équipe.

« J’ai toujours senti que notre force venait de notre nombre et notre équipe le démontre encore ce soir », a-t-il souligné. « Que ce soit Jae Crowder, Tyler Herro ou Goran Dragic, ça montre à quel point on n’a pas de leader spécifique au scoring, parce qu’on ne sait jamais. À tout moment, l’un d’entre nous peut sortir un match à 25 points. C’est un truc que j’adore dans cette équipe, avec le fait que tout le monde se fiche de savoir qui va scorer. On joue tout simplement au basket ».

Erik Spoelstra est lui revenu sur l’importance de pouvoir utiliser toutes les facettes du jeu offensif de son équipe afin de continuer à perturber les Bucks, que ce soit par le « drive-and-kick », l’indispensable adresse extérieure, mais aussi la menace que certains, comme Jimmy Butler ou Bam Adebayo, peuvent représenter près du cercle.

Pour maintenir cet équilibre, tout le monde doit être au niveau, ce qui est le cas jusqu’à présent. Et si un Duncan Robinson est moins productif, c’est un Tyler Herro ou un Jae Crowder qui viendra le suppléer.

Un autre exemple de la bonne santé du groupe floridien a été le retour aux affaires de Derrick Jones Jr, qui, au même titre que Kendrick Nunn, relancé par coach « Spo » au tour précédent, a vite retrouvé ses automatismes, et « a apporté de très bonnes minutes en deuxième mi-temps ».

« C’est un ensemble, tout est important » a ajouté Erik Spoelstra. « Milwaukee est une très bonne équipe défensive, donc vous ne pouvez pas les battre en vous s’appuyant seulement sur une seule chose, et ça a été le cas pour nous toute la saison. On est une équipe agressive, qui va dans la peinture, aux lancers-francs, mais notre adresse à 3-points est également très importante. Il faut pouvoir compter sur tout le monde pour générer une bonne attaque face à une telle défense ».