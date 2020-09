Lorsque la NBA a décidé de mettre en place une « bulle », de nombreux joueurs et coaches avaient expliqué que ça leur rappelait les conditions d’une compétition internationale comme la Coupe du monde ou les Jeux olympiques. De nombreux joueurs NBA n’ont participé à aucune de ces deux compétitions, mais à Boston, on est en revanche bien placé pour en parler puisque quatre éléments étaient à la dernière Coupe du monde : Kemba Walker, Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart.

« Je trouve que c’était très similaire à ce qu’on vit actuellement. J’ai eu la chance d’être avec ces gars et d’apprendre à mieux les connaître » rappelle Walker, même si les conditions sont évidemment différentes. « Cela m’avait beaucoup aidé » poursuit le meneur All-Star. « Cela a bien facilité mon intégration dans l’équipe, et c’est pareil maintenant. Traîner avec des gars sur de longues périodes permet de les connaître encore mieux. »

Pour Brad Stevens, cette saison est unique en son genre puisqu’elle comprend une pause de quatre mois, et finalement l’effectif va rester le même pendant plus d’un an. « Il y a eu quatre mois entre l’arrêt et la reprise en juillet, et finalement, on n’a jamais vraiment arrêté, n’est-ce pas ? » demande le coach de Boston à Masslive.com. « On restait en contact, à essayer de rester dans la meilleure forme possible. On faisait des entraînements virtuels, avec les préparateurs physiques et le reste, et on n’a jamais été vraiment séparés. »

Une situation unique qui peut aussi faire sourire. « On se marre avec quelques uns de nos rookies car ils sont rookies depuis plus d’un an, entre le moment où ils sont arrivés à Boston et maintenant« . C’est aussi comme ça qu’on crée un esprit de groupe, et la bonne humeur et la cohésion qui se dégagent des Celtics ont peut-être pris leur source en Chine, il y a un an.