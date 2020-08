C’est à partir de lundi que les équipes encore en lice verront débarquer des proches, actuellement en quarantaine. Cela permettra de faire baisser la tension actuelle mais aussi de remonter le moral de certains. Paul George n’a pas caché qu’il s’était confié à une psychologue, et depuis, d’autres joueurs ont reconnu qu’ils n’étaient pas au mieux dans cette « bulle », sans contact extérieur, coupés de leur famille, et contraints de faire la même chose, tous les jours…

« Mentalement, c’est plus ou moins comme « Un jour sans fin » » explique Danny Green, en évoquant le célèbre film avec Bill Murray et Andie McDowell. « Je ne veux pas faire croire que c’est nul, mais tant que vous jouez bien, la bulle est bien. Vous voyez ce que je veux dire… Si vous ne jouez pas bien, les murs se resserrent de plus en plus sur vous… »

Green, qui déçoit aussi dans la « bulle », comprend donc parfaitement ce qu’a ressenti Paul George. « Faites-moi confiance, je sais parfaitement ce que Paul traverse. Toute la journée, on n’a rien d’autre à faire que de regarder son téléphone et les médias sociaux, et tous ces gens qui vous défoncent. Les fans essaient de vous atteindre pour qu’on joue mieux. Paul a vécu une période compliqué, et je suis certain que les murs se sont resserrés sur lui, et que tout est devenu plus sombre pour lui. Et pour beaucoup d’autres joueurs. »

« J’aimerais avoir mes chiens ici, mais ils n’autorisent pas les animaux de compagnie »

C’est d’autant plus compliqué qu’on est seul dans sa chambre, sans possibilité d’en parler avec des proches, ou de se changer les idées avec ses enfants. « C’est difficile de s’adapter à ce type de situation, la bulle. Si vous ne jouez pas bien, individuellement ou collectivement, tout s’assombrit très vite. Les murs se rapprochent de plus en plus tôt, et de plus en plus vite. Il n’y a pas moyen de s’évader. Vous n’avez pas votre famille, vous n’avez pas vos chiens, vous n’avez pas vos enfants. Vous pouvez juste balancer votre téléphone… La seule chose qui vous connecte au monde extérieur, ce sont les réseaux sociaux, et si vous jouez mal, ils ne seront pas de votre côté. »

Pour le shooteur-défenseur des Lakers, la seule présence d’animaux de compagnie serait bénéfique. « J’aimerais avoir mes chiens ici, mais ils n’autorisent pas les animaux de compagnie. Je pense les animaux de compagnie permettraient clairement de détendre l’atmosphère. Ce serait utile pour n’importe quelle personne qui traverse ce genre de chose. Ramenons les animaux ici ! »