Les arbitres soutiennent les joueurs en organisant une marche dans la « bulle »

Les arbitres allaient-ils suivre le mouvement des joueurs ? Et si oui, sous quelle forme ? Ces questions ont eu une réponse claire ce jeudi puisque les arbitres ont organisé une marche dans la « bulle », autour de leur hôtel.

Une grande majorité des officiels (ils étaient autour de 75) portaient un masque et un maillot noir où était inscrit « Everybody vs. Racism ».

« Je n’ai jamais été aussi fier des joueurs NBA », a commenté Rodney Mott, arbitre en NBA depuis 23 ans, pour Fox 35 News. « On est fier de voir les joueurs NBA avoir une telle voix et on voulait partager ce moment », poursuit Zach Zarba, 17 ans d’expérience.

« On a pensé, en tant que groupe, qu’une marche en solidarité aux joueurs était une bonne chose »

Pourquoi avoir suivi le mouvement des joueurs ? « On a pensé, en tant que groupe, qu’une marche en solidarité aux joueurs était une bonne chose », décrit John Goble, 13 ans d’arbitrage en NBA. « Ce n’est pas les noirs contre les blancs, le bien contre le mal, c’est tout le monde contre le racisme », continue Rodney Mott. « L’idée, c’est que tout le monde bouge pour que les choses changent. »

Les arbitres sont aussi satisfaits de donner de la voix et de ne pas rester en retrait dans ces moments importants.

« Les gens ici sont des être humains comme les autres, avec des familles et des inquiétudes sur ce qu’il se passe en dehors de la bulle », rappelle Zach Zarba. « Le ton est sérieux ici, sur ces questions d’injustice sociale et sur les problèmes qui traversent le pays. » « Je suis heureux d’avoir l’opportunité de faire savoir à tous, dans le pays, qu’on est avec eux, qu’on soit dans la bulle ou en dehors », conclut Rodney Mott.