Mike Brown parmi les candidats pour entraîner les Sixers ?

Le renvoi de Brett Brown ce lundi, après sept ans à la tête des Sixers, a été accompagné de son lot de rumeurs au sujet de son successeur. La dernière en date a été soufflée par The Inquirer : Mike Brown serait également pisté par la direction de Philadelphie, même si aucun entretien n’aurait encore été fixé.

Mike Brown possède un solide bilan de 347 victoires pour 216 défaites en tant que coach principal, même s’il n’a pas réussi à emmener les Cavaliers de LeBron James au titre entre 2005 et 2010 (une finale en 2007) et que son aventure aux Lakers s’est arrêtée après une saison (2011-2012, l’année du lockout) et cinq matchs.

Il est retourné aux Cavs lors de la saison 2013-2014 (33v-49d) avant d’être remercié à l’arrivée de David Griffin. Mike Brown est également sélectionneur de l’équipe nationale du Nigeria depuis février.

Parmi les autres candidats, sont déjà listés Ime Udoka, assistant à Philly depuis un an, également suivi par les Bulls et les Pelicans, et qui fait également office de candidat légitime pour remplacer Brett Brown. Tyronn Lue, actuellement assistant aux Clippers ou encore de Jay Wright, coach de Villanova, ont aussi été évoqués.