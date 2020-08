Mélange des Kyrie 4, 5 et 6, la Kyrie S2 Hybrid a fait une entrée discrète sur le marché des chaussures, mais la version « What The » ne passera pas inaperçue ! On y trouve des éléments de plusieurs modèles de la gamme Kyrie, comme Bob l’éponge ou la Confetti. C’est l’esprit des séries « What The » et c’est donc réussi.

Côté tarif et disponibilité, ce sera 130 dollars et ce sera en magasin pour l’automne.

Visuels : Foot Patrol.

Rendez hommage à l’héritage de Kobe Bryant avec la Nike Kobe V Protro dans un coloris inspiré de l’équipe avec laquelle il s’est illustré et a marqué l’histoire du basketball : Les Los Angeles Lakers.