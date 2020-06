Des images détaillées de la « Kyrie S2 Hybrid », fusion des trois derniers modèles de la gamme

En 2017, Nike avait surpris tout son monde en mélangeant les Kyrie 1, 2 et 3 afin d’en faire une Kyrie S1 Hybrid. Et comme on pouvait s’y attendre, les créatifs de la marque au Swoosh ont récidivé une fois les 4, 5 et 6 sorties.

Un mois après un premier aperçu sur des images volées, voici des photos beaucoup plus nettes des Kyrie S2 Hybrid via GC911, dans un coloris différent. Les détails sont trop nombreux pour tous les énumérer, c’est ce qui fait le charme de ce modèle audacieux qu’on devrait voir débarquer cet été.

