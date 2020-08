Les Bulls vont prendre leur temps pour trouver un coach

Le licenciement de Jim Boylen est intervenu au moment même où l’on ne s’y attendait plus, mais n’attendez pas du staff des Bulls qu’ils nomment son successeur dans la foulée, sur un coup de tête. Bien au contraire, à en croire les propos du vice-président exécutif des opérations basket de la franchise, Arturas Karnisovas.

Ce dernier a ainsi répondu aux médias qu’aucun coach n’avait encore été auditionné et que Chicago allait prendre son temps dans l’optique de faire le meilleur choix.

« J’ai déjà dit que nous n’avions pas de date butoir, » a-t-il déclaré. « On a déjà commencé à chercher, mais on n’a encore interviewé personne. Donc voilà où on en est ».

Parmi les favoris pour le poste, on pourrait notamment retrouver Ime Udoka, assistant coach des Sixers désormais éliminés des playoffs. La question du reste du staff encore en place va aussi rapidement se poser. Pour l’heure, Dean Cooper, Chris Fleming, Roy Rogers et Karen Stack Umlauf sont toujours en poste.