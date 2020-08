Vaincre ou mourir, l’équation du soir pour les Nuggets

Après deux matchs ratés dans les Game 2 et 3, il y a eu du mieux lors de la dernière sortie des Nuggets. Mais le résultat a été le même, un troisième revers consécutif sur le fil (129-127) qui pousse encore davantage les hommes de Mike Malone au bord du précipice, alors que se profile le Game 5, ce soir, à partir de 00h30.

Denver pourra peut-être compter sur le retour de Gary Harris, touché à la cheville et dont le statut est passé à « incertain » pour ce soir. Son apport ne sera en tout cas pas de trop pour essayer de contenir les nombreux atouts du jeu offensif du Jazz, à commencer par le « pick-and-roll » qui punit trop souvent les Nuggets et le niveau auquel évolue Donovan Mitchell, auteur de 51 points il y a deux jours.

« Ils ont vraiment de très bons vétérans qui essaient de jouer juste à chaque possession, » a reconnu Paul Millsap quant à la complexité de contenir le jeu d’attaque d’Utah actuellement. « Quand tu es face à une équipe aussi disciplinée, ça peut te causer des problèmes. On doit faire quelque chose de différent pour appréhender ça. On va arriver avec un plan de jeu et je pense qu’on sait comment aborder ce match ».

Contenir ne serait-ce que le « pick-and-roll » du Jazz s’apparente déjà à un « sacré challenge » pour Mike Malone, qui attend aussi de ses joueurs qu’ils montrent un autre état d’esprit, de l’orgueil, quitte à être plus physiques. Car ce soir, c’est « win or go home » pour Denver.

« On ne peut pas les laisser être aussi à l’aise en attaque, » a-t-il ajouté. « Ça commence par l’état d’esprit. Et on ne va pas se défiler, on va se battre. Le match m’a vraiment encouragé malgré une défaite difficile et le fait d’être mené 3-1. On n’abandonne pas dans notre équipe. Les gars sont surmotivés. Ils sont prêts à revenir sur le parquet, jouer le Game 5 et à essayer de prolonger cette série ».