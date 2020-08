Bon plan | Un code promo pour profiter de -25% sur tout le Nike Store

C’est bientôt la rentrée, et Nike propose de profiter de -25% sur tout le Nike Store. C’est valable du 24 au 28 août 2020, et pour cela, il suffit de saisir le code promotionnel « BTS25 » au moment du paiement.

Cette promotion ne concerne pas les cartes cadeaux Nike, les produits Apple, les produits NikeLab, les modèles Nike By You, les Air Force 1, les Air Jordan 1, les Metcon 6, certains modèles Tech Fleece et certains modèles Football Club. Cliquez ici pour consulter la liste complète des produits exclus.

Côté chaussures de basket, cela permet de faire chuter le prix des nouveautés :

Kyrie 6 : 97,50 euros (au lieu de 129,99 euros) ;

Zoom Freak 2 : 90 euros (au lieu de 119,99 euros) ;

PG4 : 90 euros (au lieu de 119,99 euros) ;

KD13 : 112,5 euros (au lieu de 149,99 euros).

C’est aussi valable pour les maillots NBA, et sur la réédition des maillots de Kobe Bryant.