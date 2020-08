Luka Doncic opérationnel

Bonne nouvelle pour les Mavs et leurs supporters puisque le staff médical a annoncé que Luka Doncic était en mesure de tenir sa place ce soir pour le Game 4 face aux Clippers (21h30). Le Slovène s’était tordu la cheville gauche dans la manche précédente, mais il avait prévenu que c’était moins sérieux que la dernière fois.

« Ce n’est pas si grave », avait confié le All-Star, qui a déjà raté 11 matchs cette saison suite à des entorses, mais de la cheville droite. « Honnêtement, j’ai de la chance que ce soit la cheville gauche. Ce n’est pas la droite et l’entorse n’est pas trop importante. »

Les Mavs ont attendu le dernier moment pour lui donner le feu vert, et on surveillera évidemment ses déplacements et son jeu en général. Peut-être que Doncic sera moins agressif et moins mobile en raison de la gêne.