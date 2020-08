Le Magic peut-il le refaire ?

Tous les joueurs du Magic présents l’an dernier ont gardé en mémoire ce panier de la gagne inscrit par DJ Augustin devant les yeux ébahis des 20 000 fans présents à la Scotiabank Arena. Alors 7e de la conférence Est, Orlando s’était offert un bel exploit face à Toronto, futur champion, avant de s’incliner lors des quatre matchs suivants.

Hier, les hommes de Steve Clifford ont fait encore mieux en surclassant Milwaukee, le grand favori à l’Est (110-122), certes sur terrain neutre, mais en étant en plus privés d’Aaron Gordon et de Michael Carter-Williams !

2007, l’exemple des Warriors

Les Floridiens vont désormais faire tout leur possible pour continuer à jouer les trouble-fêtes. Dans les conditions très particulières dans lesquelles se jouent les playoffs 2020, Steve Clifford croyait en la capacité de ses troupes à faire durer le plaisir, avant même le début de la série.

« Particulièrement cette année où la notion d’avantage du terrain a disparu, je ne vois aucune équipe aussi organisée qu’elle le serait normalement, et les gars ne sont pas autant en rythme, » avait lâché le coach floridien avant la rencontre, sûr de son coup. « Il y a de bonnes chances pour qu’il y ait quelques upsets sur ce premier tour et je pense que nos gars ont la bonne mentalité. Si on joue notre meilleur basket, on peut leur rendre la tâche difficile et se donner une chance ».

À l’issue de la rencontre, Steve Clifford était forcément enthousiaste pour la suite au regard du niveau de ses troupes. « Nous croyons tous que nous pouvons gagner cette série, mais nous devons prendre un match à la fois. Ce soir, l’effort était bon, mais maintenant nous devons nous adapter et nous préparer pour le prochain ».

Pas encore le feu chez les Bucks ?

Du côté des Bucks, l’heure est déjà à la remobilisation. Si les troupes de Mike Budenholzer ne semblent pas encore à l’aise avec leur nouvel environnement, comme l’a reconnu George Hill, le Game 2 sera déjà essentiel.

« Quand on prend un coup de poing au visage comme aujourd’hui, il faut trouver un moyen de revenir pour être celui qui va asséner le prochain coup, » a ainsi confié le meneur remplaçant. « Donc on va regarder le film, faire l’analyse en équipe et être meilleur pour le prochain match ».

Giannis Antetokounmpo a également voulu adresser un message positif, incitant simplement son équipe à jouer « plus dur » pour décrocher une première victoire en playoffs.

« On doit continuer à jouer plus dur. Pour être honnête, je dirais que notre énergie était bonne sur ce match, » a assuré le « Greek Freak ». « Ils ont juste super bien joué, ils ont mis beaucoup de leurs tirs, que ce soit James Ennis, Gary Clark, Terrence Ross, Nikola Vucevic. Ils ont bien joué, il faut leur accorder ça. En ce qui nous concerne, on doit continuer à faire ce qu’on fait et le Game 2 pourra alors être un tournant. Continuons à jouer dur, à jouer ensemble, c’est tout ce qu’on peut faire, jouer avec notre cœur et prendre du plaisir ».