Face à Houston, Chris Paul a une revanche à prendre

« Ma première réaction ? J’étais choqué. Pour dire la vérité, j’avais parlé à Daryl Morey quelques jours avant l’échange, et il m’avait dit que je n’allais pas être transféré. On a appris la suite avec l’alerte sur notre téléphone. »

Les propos de Chris Paul remontent au mois de décembre, lorsqu’il est revenu pour la première fois sur la fin de son aventure à Houston. Plus de huit mois plus tard, son Thunder s’apprête à retrouver les Rockets à l’occasion du premier tour des playoffs. Un moment que CP3 attend forcément avec impatience, c’est en tout cas ce que pensent ses anciens coéquipiers, comme PJ Tucker.

« Ça va être fun, » a déclaré le « pivot » de Houston. « Après le trade de l’an dernier, le connaissant, je sais à quel point il veut nous battre. Je sais qu’il est de l’autre côté, à dire à ses gars ce que tel ou tel joueur va faire, à essayer de déchiffrer notre plan de jeu. Je sais à quel point c’est un compétiteur. Ça va va être une série intéressante ».

Même si les deux équipes ont terminé la saison avec le même bilan (44 victoires – 28 défaites), Houston semblait partir avec une petite avance. Mais la blessure au quadriceps de Russell Westbrook (sans oublier le fait que PJ Tucker joue avec des douleurs à la main droite) d’un côté et les retours de Dennis Schroder et de Steven Adams de l’autre ont quelque peu réduit l’écart, rendant cette série pour le moins indécise.

James Harden calme le jeu

De son côté, James Harden a fait le choix de ne pas mettre d’huile sur le feu, les relations entre les deux joueurs ayant parfois été décrites comme tendues par le passé, durant leurs deux saisons de collaboration.

« Je ne prends jamais rien personnellement, » a-t-il glissé. « J’essaie de gagner des matchs et une série de playoffs. Je prends une possession à la fois, un match à la fois. Mon rôle dans cette équipe est d’être performant au plus haut niveau, mais aussi d’être un leader et de m’assurer que les gars autour de moi ont le même état d’esprit. Si je le fais, alors je peux nous donner une chance de gagner, particulièrement en l’absence de Russell Westbrook ».

La NBA reste un business et Chris Paul, qui l’a bien compris l’été dernier, ne fera pas de sentiment au moment de retrouver ses anciens coéquipiers pour le Game 1 ce soir (00h30). Dans son point avec la presse, CP3 n’a rien livré de son plan, se contentant de dire qu’il ne savait pas comment stopper James Harden. « On a quelques idées ici », a-t-il tout juste lâché, le sourire en coin, rappelant que personne n’attendait OKC à ce stade de la compétition.