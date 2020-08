Lionel Hollins, loin des yeux près du cœur

Los Angeles est à plus de 4 000 kilomètres de la « bulle ». Heureusement, grâce aux technologies actuelles, Lionel Hollins, resté en Californie avant de rallier Memphis récemment, peut continuer à aider son équipe.

À l’entraînement par exemple, au-delà des deux caméras qui filment chaque session à des angles différents, on peut ainsi trouver la « Lionel Cam », un iPhone fixé sur un petit support qui permet donc à Lionel Hollins de ne rien rater de l’action et aux joueurs de lui faire un petit signe de la main à chaque fois qu’ils passent.

« Notre équipe est comme ça, elle s’amuse beaucoup et elle aime taquiner », a ainsi glissé Lionel Hollins, soufflant qu’Anthony Davis n’avait pas pu s’empêcher de déconnecter brièvement le dispositif…

S’adapter à une nouvelle routine

Mais ne vous y trompez pas. Même loin des yeux de l’équipe, Lionel Hollins, diagnostiqué comme potentiellement à risque par rapport au Covid-19 et donc resté à quai une semaine avant le départ des « Purple and Gold », garde une place de choix dans le cœur des Lakers. Et vice-versa.

« Ça me manque d’être avec les joueurs. Être à la salle, en salle de réunion, dans le bus, ça représente une grande partie de la vie que nous vivons, avec cet esprit de camaraderie qui règne dans le groupe. Quand on n’est pas là, on est à part. Même dans les réunions. Même s’ils m’entendent parler, ce n’est pas la même chose que lorsque vous êtes dans la salle avec le groupe. C’est un peu déconnecté. Mais bon, rien d’insurmontable non plus ».

Lionel Hollins a dû s’habituer à une autre routine et à la façon dont il pouvait toujours se montrer utile aux joueurs dans la « bulle ». L’ancien coach des Grizzlies interagit désormais entre messages et visioconférences, regarde tous les entraînements et participe également aux scouting reports en compagnie des assistants Miles Simon (dans la « bulle ») et Jon Pastorek, également hors de la bulle, à Los Angeles.

Le staff resté en dehors de Disney World parvient globalement à remplir ses tâches habituelles. C’est finalement dans les petits détails qu’ils peuvent manquer. Ces petits détails qui font les grandes victoires en playoffs…

« Là où il nous manque le plus, c’est sur le terrain, » a reconnu Frank Vogel, le coach principal. « Là où il peut attraper des joueurs sur le côté et leur chuchoter : « Sur cette couverture, tu dois faire ceci, sur cette action, tu dois faire ça ». Il manque aussi pendant les entraînements ».