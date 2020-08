Quand Goran Dragic évoque son bizutage par Shaquille O’Neal

Les vestiaires NBA regorgent d’histoires et d’anecdotes de bizutage des rookies, à des degrés plus ou moins élevés.

De la voiture remplie de pop-corn (visiblement un classique pour les récalcitrants) aux diverses missions confiées par les autres membres de l’équipe, à la gestion du transport des bagages à chaque déplacement, à la distribution des viennoiseries préférées de chacun, sans oublier de pousser la chansonnette, c’est au choix !

Certains bizutages sont plus épicés que d’autres, comme l’avait indiqué Michael Redd, à qui on avait vidé un tube de sauce piquante dans la bouche pendant sa sieste.

Et forcément, lorsque Goran Dragic a fait le grand saut de l’Olimpija Ljubljana aux Suns de Steve Nash, Amar’e Stoudemire mais aussi Shaquille O’Neal, le meneur slovène avait de quoi être inquiet…

Plus de peur que de mal

Le « Shaq » a toujours pris un malin plaisir à bizuter ses rookies (sauf Luke Walton). Mais Goran Dragic a eu la chance de croiser le pivot sur la fin de sa carrière, à une période où il s’était visiblement un peu assagi.

Du coup, la saison rookie de Goran Dragic et son bizutage restent même un bon souvenir ! Avec cette anecdote digne du « Shaq » et de son humour inimitable.

« Je dois admettre qu’il a été super, » a confié le Slovène dans le podcast d’Adrian Wojnarowski. « Il s’est bien occupé de moi, il faisait beaucoup de blagues, il était tellement drôle. Parmi les anecdotes de ma saison rookie, je me souviens que je devais toujours porter son synthétiseur, notamment quand on allait à l’extérieur. C’était un gros synthé. Du bus à l’avion, de l’avion à l’hôtel… »

Mais le meilleur est à venir… « Et à plusieurs reprises, ma chambre était à côté de la sienne et je ne l’ai jamais entendu jouer avec. Donc à la fin de la saison, je lui ai demandé : « Hey Shaq, as-tu déjà joué de ce synthé ? » Il m’a répondu : « Non ». Je lui ai donc demandé pourquoi. « Il ne marche plus, il est cassé » a-t-il répondu. J’avais dû le transporter toute la saison. Ça faisait partie de mes devoirs de rookie, mais je suis très heureux d’avoir fait partie de cette équipe, d’avoir appris à connaître Shaq ».