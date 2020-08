Depuis quatre matchs, Ja Morant jouait avec le pouce fracturé

Malgré l’absence Jaren Jackson Jr (déchirure au ménisque) et le changement de momentum entre Memphis et Portland depuis le début de l’aventure floridienne, Ja Morant a tout tenté pour forcer une deuxième manche dans ce barrage face aux Blazers, en prenant notamment 28 tirs, son plus haut total sur un match cette saison.

Les Grizzlies ont finalement perdu 126-122, et le meneur des Grizzlies a révélé dans la foulée qu’il souffrait d’une fracture du pouce depuis une semaine.

« Au cours des quatre derniers matchs, depuis celui des Raptors, j’ai joué avec le pouce fracturé », a-t-il déclaré.

Un « détail » qui en dit long sur son état d’esprit et qui rappele celui d’un certain Allen Iverson, d’autant plus que le meneur est resté productif en compilant notamment trois matchs de suite à plus de 10 passes décisives.

À l’heure du bilan, même à chaud avec le pouce bandé, Ja Morant ne peut pas vraiment faire la fine bouche, Memphis ayant déjoué les pronostics jusqu’à ce match de barrage.

« Je peux dire que je suis déçu, définitivement, d’avoir perdu. Personne n’aime perdre. Mais le côté positif, c’est qu’on sait qu’on était là. Nous étions à deux matchs des playoffs. Donc, on sait qu’on va retourner au travail et se préparer pour la saison prochaine, » a-t-il ajouté. « Je suis fier de tout le monde, de tout notre staff, de nos joueurs. Nous avons joué malgré beaucoup d’adversité, nous avons fait face à des blessures. Mais nous n’avons jamais abandonné. Je suis fier de notre combat ».