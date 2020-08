Les Sixers explosent les Rockets : + 38 !

Au regard du score, on pourrait croire que les Rockets avaient envoyé les remplaçants face aux titulaires de Philadelphie. Eh bien, pas du tout !

Les deux coaches avaient choisi de se présenter avec les joueurs qui devraient débuter les playoffs, et ne manquaient à l’appel que les blessés, c’est à dire Ben Simmons chez les Sixers, et Russell Westbrook chez les Rockets.

À l’arrivée, les titulaires ont joué entre 20 et 30 minutes, et Philly a fait le break à la fin du premier quart-temps à la faveur d’un 17-2, avant d’enfoncer le clou sur un 13-0 pour atteindre la pause avec 24 points d’avance (71-47). L’occasion de voir que Joel Embiid ne se ressentait pas de ses pépins à la cheville et au poignet, et que Shake Milton peut apporter un vrai danger à 3-points.

Philadelphie s’impose finalement de 38 points (134-96) et il y avait une vraie volonté de travailler.

« C’était important pour nous de jouer, et de continuer à jouer » a expliqué Al Horford. « Je sais que certaines équipes ne font pas jouer leurs meilleurs joueurs, mais il nous manque Ben. Le cinq de départ a été bouleversé. Nous n’avons pas beaucoup joué ensemble, et c’était très bénéfique pour nous ce soir de jouer pour continuer de créer une cohésion. »

Côté Houston, Mike D’Antoni assure qu’il ne prête pas trop attention à cette fessée. « C’est comme ça… Ça n’a pas grande importance. On sera prêt mardi. »