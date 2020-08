Devin Booker va jouer le match le plus important de sa carrière

Même si une victoire ne sera pas forcément synonyme de qualification, les Suns vont jouer le coup à fond, et ils défient ce soir Dallas, déjà assuré de finir 7e de la conférence Ouest, et d’affronter les Clippers. Pour Phoenix, il s’agit de finir 8e ou 9e pour disputer un play-in ce week-end.

« Je suis excité. C’est le genre de matches que j’attendais de jouer » a réagi Devin Booker, qui attendait ça depuis… cinq ans. « Je sais que c’est une formule différente par rapport à d’habitude, mais on peut ressentir l’énergie. On peut ressentir l’importance du match. Je suis impatient de le jouer. »

Candidat sérieux au titre du MVP de la « bulle », décerné par la NBA, Booker tourne à 31 pts et 6 pds de moyenne. Sa régularité et son leadership impressionnent depuis deux semaines, et c’est le genre de match qui peut lui permettre de s’installer véritablement parmi les stars de sa génération.

« Chaque match ici était le match de l’année »

En cas de victoire, Phoenix a besoin d’une défaite de Memphis OU Portland pour décrocher son billet pour le barrage. « Cela m’a traversé l’esprit » reconnaît Monty Williams à propos des scénarios possibles. « Je suis humain, comme tout le monde… On regarde les bilans. On regarde les scénarios. Lorsque je me penche dessus trop longtemps, je me focalise à nouveau sur ce qu’on doit faire. Ça me permet d’être dans un meilleur état mental car cette gymnastique mentale n’est pas toujours saine, mais on reste des compétiteurs. Et j’ai beaucoup réfléchi aux scénarios. »

Pour Booker, les Suns abordent ce match avec « le bon état d’esprit« . « On est prêt à jouer. On le traite comme un match comme les autres. » Pour Dario Saric, il n’y a pas de pression supplémentaire puisque « chaque match ici était le match de l’année« . « Aujourd’hui, c’est celui-ci qui est le plus important. On sera concentré et déterminé, et on jouera un basket sérieux pour essayer de gagner. On fera notre boulot. Si on finit à 8v-0d, on aura fait notre boulot. Et si on ne le fait pas, c’est comme ça… »

Phoenix – Dallas (22h00, en direct sur BeIN Sports 1)