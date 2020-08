Vainqueurs des Nuggets, les Clippers s’assurent la 2e place de la conférence Ouest

Sans convaincre jusque-là, mais sans leurs forces au complet, Nuggets et Clippers se retrouvent dans la bulle à trois victoires et trois défaites de part et d’autre.

Avec leur cinq majeur retrouvé (ou presque), cette confrontation débute avec Kawhi Leonard qui met les Clippers sur les bons rails en début de match, en servant également Paul George pour un gros dunk.

Nikola Jokic se met en rythme et rentre un tir avec le plexi, plus la faute, et il arrive bientôt à 13 points. Il sert également Michael Porter Jr. d’une passe de quarterback. Les Nuggets gardent un léger avantage mais les Clippers remportent finalement ce premier quart avec Lou Williams qui obtient le panier et le lancer (26-25).

Les deux équipes restent au coude à coude en deuxième quart. Jerami Grant et Bol Bol assurent le scoring pour les seconds couteaux avec des dunks et du tir de loin. Les Nuggets font parler leur taille et leur puissance pour reprendre les devants, d’autant plus avec le retour aux affaires de Jokic et Porter. Malgré Kawhi Leonard qui arrive à 14 points à la pause, Denver est devant (58-50), alors que les deux équipes déchirent à 3-points (30% et moins).

Kawhi Leonard hausse le ton

Kawhi Leonard revient à l’action et il attaque le cercle. S’ensuit un début de troisième quart largement en faveur des Californiens avec Ivic& Zubac et Reggie Jackson qui dépassent les 10 points et qui combinent bien sur le pick & roll. Kawhi Leonard conclut lui au cercle main gauche sur le coast to coast et plus tard sur l’interception pour garder les Clippers en tête.

Denver reste dans le coup avec Nikola Jokic qui aligne les passes décisives et figure déjà en double-double à 17 points et 13 passes. Sa 12e est un bijou de précision avec une offrande laser pour Jerami Grant au layup renversé. Les Clippers sont tout près après un 3-points insensé de Lou Williams en toute fin de période mais Jerami Grant dunke juste avant le buzzer pour remettre Denver devant (92-90).

Grant poursuit son festival avec son 4e tir de loin sur 6 tentatives mais Patrick Patterson donne 8 points d’avance aux Clippers d’un 3-points dans le coin alors que Los Angeles démarre fort sur un 15-5. Grant trouve Dozier sur une jolie passe mais George remet les choses au clair avec le dunk plus la faute.

Mike Malone laisse ses titulaires bien au chaud sur le banc et les Clippers font définitivement le break. Ils ne seront plus rejoints (124-111). Kawhi Leonard (26 points, 5 rebonds) et Paul George (27 points, 4 passes) ont été solides mais aussi bien aidés par Lou Williams et Ivica Zubac parmi d’autres.

Les Clippers finiront donc 2e dans la conférence Ouest, ce qui confirme un duel face aux Mavericks (7e) au premier tour pour Los Angeles, et une confrontation Denver (3e) – Utah (6e) au premier tour des prochains playoffs.