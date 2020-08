Nike : la personnalisation déjà disponible sur la Zoom Freak 2

Convaincu par notre test de la Zoom Freak 2, mais pas par les coloris disponibles ? Vous n’avez plus d’excuses, car la signature de Giannis Antetokounmpo est désormais disponible sur la plateforme Nike by You.

De nombreux éléments sont personnalisables au niveau des couleurs, mais le choix reste assez limité sur les inscriptions. Vous ne pourrez choisir que quelques lettres à l’intérieur de la languette. À l’extérieur, pas le choix, ce sera le logo du Greek Freak. Ceux qui le souhaitent pourront ajouter un drapeau des États-Unis, du Nigeria ou de la Grèce. Au final, les options semblent un peu plus limitées que sur la KD13.

Cette version personnalisée de la Zoom Freak 2 vous sera facturée 139,99 euros.

