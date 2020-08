Donald Trump : « Certains joueurs NBA sont très, très méchants, et franchement très stupides »

La guerre des mots entre les joueurs NBA et Donald Trump ne prend pas de vacances, et le Président des Etats-Unis en a remis une couche ce mardi lors d’une interview accordée à Fox Sports. Interrogé à nouveau sur le militantisme de la NBA depuis la reprise de la saison, Trump répète le même discours. « Ils savent très bien ce que je pense, et ils l’expriment. C’est horrible pour le basket. Regardez les audiences… Les gens leur en veulent. Ils ont assez de politique avec moi. Ils n’en ont pas besoin de plus. Il y a de la méchanceté contre la NBA et sa manière de faire. La NBA est en danger. En grand danger. »

Que reproche-t-il vraiment aux joueurs NBA qui s’expriment contre les violences policières et pour la justice sociale ? « Certains sont très, très méchants, et franchement très stupides. Mais je ne le découvre pas. Leur manière de s’écraser devant la Chine était une honte. On est dans un système qui leur permet de manquer de respect au système. Ils n’apprécient pas ce qu’on a ici. »

Pour Trump, les sportifs se doivent de respecter l’hymne national et le drapeau. « Ils gagnent des millions de dollars pour faire du sport. Ils doivent respecter leur pays. S’ils ont prévu de ne pas se dresser devant leur drapeau, je serais très content que la NFL ne débute pas. Ceci dit, je serais ravi qu’ils reprennent la saison. »

Pour lui, si Michael Jordan est plus apprécié que LeBron James, c’est tout simplement parce qu’il ne se mêlait pas de politique…