LeBron James n’est pas encore en mode playoffs

Alors que les Lakers ont remporté leur troisième succès en 7 matchs dans la « bulle » et avant un dernier match sans enjeu face à Sacramento jeudi, difficile de tirer le bilan de cette fin de saison régulière express côté californien.

Après avoir assuré la première place de la conférence Ouest dès leur troisième match, face à Utah, les coéquipiers de LeBron James ont quelque peu levé le pied en concédant trois revers de suite face à OKC, Houston et Indiana. Si la victoire d’hier face aux Nuggets dans un match serré du début à la fin a permis de regonfler le moral des troupes, LeBron James rappelle que les Lakers ne sont pas encore à 100%.



« Je ne sais pas, je ne pense pas qu’on soit à 10, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé à quel degré de préparation se situaient les Lakers, entre 1 et 10. On ne devrait pas y être, parce que c’est une préparation différente que de se préparer pour un match de playoffs. On passe des heures et des heures sur les autres équipes, parce qu’on sait qu’on va être concentrés sur elles pendant au moins quatre matchs. Pendant la saison régulière ou sur ces huit matchs, on n’a qu’une journée, parfois même pas entière, pour se concentrer sur une équipe avant de commencer à préparer la suivante. »

Il faudra attendre le début des playoffs et le retour de matchs à réel enjeu afin de voir les Lakers et un LeBron James en mode « postseason », même s’il s’est montré affûté hier face à Denver et a pris soin, comme toujours, d’impliquer ses coéquipiers (29 points à 9/21 au tir, 12 passes décisives).

« Personnellement, sur le plan mental, je n’ai pas l’impression d’être en mode « playoffs ». Physiquement, j’y arrive. Je me sens de mieux en mieux, mon jeu s’est amélioré et je me sens de plus en plus à l’aise avec la « bulle ». En ce qui concerne l’aspect mental, je ne pense pas que j’y suis et je ne suis pas sûr que notre équipe y soit, mais on y sera. C’est un autre type d’état d’esprit dans lequel il faut être, mais on ne veut pas se projeter avant d’y être vraiment », a-t-il conclu.