Le collectif de Miami étouffe Indiana

Lors de l’altercation entre T.J. Warren et Jimmy Butler à Indiana début janvier, personne ne s’attendait à ce que leurs retrouvailles se fassent à Orlando avec un T.J. Warren meilleur marqueur NBA depuis le retour au jeu.

Miami donne le ton, T.J. Warren répond

Jimmy Butler, de retour de blessure, commence d’ailleurs le match sur son meilleur ennemi. L’All-Star du Heat parvient à le limiter à 2/7 aux tirs. La défense floridienne frustre toute l’attaque d’Indiana et Miami, grâce à 12 points du duo Crowder – Butler, et prend 12 points d’avance malgré une adresse en berne (21-9). Il faut les entrées de T.J. McConnell et de Justin Holiday pour sonner le réveil des Pacers. Les hommes de Nate McMillan terminent la période sur un 10-2 pour revenir à -4 (23-19).

Indiana confirme son bon passage et revient à égalité mais Derrick Jones Jr (18 points) réalise le meilleur quart temps de sa saison. Trouvé plusieurs fois par Goran Dragic, l’ailier aux jambes de feu marquent dix points lors des cinq premières minutes du deuxième quart temps pour redonner sept points d’avance au Heat (37-30).

Discrets jusqu’ici, T.J. Warren (12 points à 5 sur 14) et Malcolm Brogdon (12 points, 8 rebonds, 6 passes) prennent les choses en mains. T.J. Warren enchaine deux 3-points de suite alors que son meneur attaque le cercle pour remettre les deux équipes dos à dos. Victor Oladipo donne même l’avantage à son équipe mais la malice de Jimmy Butler, qui compte dix points à la pause dont huit lancers, permet à Miami de rester à hauteur d’Indiana (48-48).

Jimmy Butler pose son empreinte sur le match

Après avoir manqué 16 de leurs 20 tentatives de loin en première mi-temps, Miami commence le troisième quart temps par un 3/6 à 3-points, dont deux pour Duncan Robinson, pour passer un 18-6 aux Pacers (66-54).

Maladroits, les Pacers forcent en attaque et laissent Jimmy Butler disséquer leur défense. Défendu par Justin Holiday, il finit au cercle ou trouve ses shooteurs derrière la ligne à 3-points pour mettre Miami à +18 (85-67). Il faut un 3+1 de Victor Oladipo pour stopper l’hémorragie (85-71).

Comme en début de deuxième quart-temps, le duo Dragic – Jones Jr brille. Le vainqueur du dernier concours de dunks marque huit des dix premiers points du Heat dans la dernière période dont un alley-oop en haute altitude pour mettre Indiana à -20 (95-75) ! La défense d’Andre Iguodala empêche alors Indiana de réduire l’écart et Nate McMillan hisse le drapeau blanc. Miami termine donc la rencontre avec huit joueurs à huit points ou plus et 29 passes décisives !

Avant de peut-être se retrouver lors du premier tour des playoffs, les deux équipes joueront leur dernier match de saison régulière l’une contre l’autre vendredi.