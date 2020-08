Memphis et Phoenix joueront leur dernier match à la même heure

La NBA a enfin dévoilé les horaires des rencontres de jeudi, et la ligue a décidé de faire jouer les Suns et les Grizzlies à la même heure. Il y a deux raisons à cela. D’abord parce qu’elles sont toutes les deux en course pour les 8e et 9e places, mais aussi parce que ce sont les deux seules formations qui peuvent encore finir à égalité. En cas justement d’égalité, c’est Memphis qui sera devant grâce au tie-breaker : 3 victoires pour 1 défaite.

On rappellera que les Grizzlies, comme les Suns, affronteront deux équipes qui connaissent déjà leur sort puisque Milwaukee est assuré de finir 1er, et Dallas sera 7e à l’Ouest.

Les Spurs et les Blazers, également en lice pour participer au « play-in », joueront plus tard dans la nuit, mais pas à la même heure.

Voici le programme de jeudi :